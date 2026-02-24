סערה: השאלה "המתמטית" המרתיחה על ישראל שהוצגה לסטודנטים

ברשתות החברתיות התעוררה סערה לאחר פרסום מצגת שהוצגה בפני סטודנטים באוניברסיטת טנסי, ובה שאלה "מתמטית" שנוסחה בצורה מסיתה נגד ישראל.

לפי הדיווח בערוץ החדשות NewsChannel5 Nashville, שצוטט גם ב-Ynet הישראלי, זה קרה באוניברסיטת וונדרבילט שבעיר נאשוויל בטנסי בארצות הברית.

אחד המרצים באוניברסיטה הציג מצגת לתלמידים ובאחת השקופיות נכתב כך: "תניחו שפלסטין היא מדינה עם שטח מלבני, נהר הירדן במזרח והים התיכון במערב. הגובה הוא פי 2.6 מהרוחב".

עוד המשיכה השאלה: "מהנהר לים פלסטין הייתה בערך 100 ק"מ בשנת 1946. השטח הצטמצם ב-250 קמ"ר בשנה בשל הכיבוש הישראלי. כמה מהר רוחב השטח מצטמצם כעת (הניחו כי הגובה הוא תמיד פי 2.6 יותר מהרוחב לאורך השנים?" עד כאן השאלה.

כאמור תיעוד מהשקופית ובה השאלה הופצה ברשת, בידי ארגון ההסברה "לעצור את האנטישמיות" (StopAntisemitism). בארגון השמיעו ביקורת על האוניברסיטה ודרשו שיקנטו צעדים.

בהמשך התייחסה האוניברסיטה לתקרית וטענה כי התוכן הוסר, וכי הם בודקים את הנושא בהתאם למדיניות המוסד. יחד עם זאת, לפי הדיווח, לא נמסרו פרטים נוספים על התקדמות החקירה.