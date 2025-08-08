כיכר השבת
החשד: הברחת סמים

ארה"ב מכפילה את הפרס למי שיביא למעצרו של מדורו: 50 מיליון דולר

בארה"ב מאשימים את נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, בהיותו "אחד מסוחרי הסמים הגדולים בעולם", ומספקים פרס כפול עבור כל מידע שיוביל ללכידתו. שר החוץ של ונצואלה מכנה את הצעד "תעמולה פוליטית" (בעולם)

מדורו בהפגנה (צילום: שאטרסטוק)

הכפילה את סכום הפרס על מידע שיביא ללכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, והעלתה אותו ל-50 מיליון דולר (37.2 מיליון ליש"ט).

משרד המשפטים האמריקאי מאשים את מדורו בכך שהוא עומד מאחורי כמה מהקרטלים הגדולים ביותר בסחר בסמים בעולם, ומייחס לו מעורבות ישירה בהברחת קוקאין לארה"ב.

ההודעה נמסרה על ידי פאם בונדי, התובעת הכללית של ארה"ב, שהסבירה כי מדורו "מעורב בשיתוף פעולה עם קבוצות פשע בינלאומיות, ושהוא מנצל את מעמדו כדי לקדם את האינטרסים של ארגוני סמים שמזיקים לאמריקנים".

בונדי הדגישה כי המידע המתקבל יכול להוביל לחשיפת קשרים של מדורו עם ארגוני טרור וסמים ברחבי אמריקה הלטינית.

ממשלת ונצואלה לא קיבלה בעין יפה את ההכרזה על הכפלת הפרס. שר החוץ של המדינה, איוון גיל, ביקר את המהלך ואמר כי מדובר ב"תעמולה פוליטית" שנועדה להסיח את הדעת מפרשות אחרות. גיל טען כי אין כל חדש בהכרזות של ארה"ב על מדורו, והאשים את הממשל האמריקאי בניסיון לערער את יציבותה של ונצואלה.

ההאשמות נגד מדורו אינן חדשות. בשנים האחרונות, ממשלת ארה"ב האשימה את הנשיא הוונצואלי בהברחת קוקאין לארה"ב ובסחר בסמים עם קרטלים מקולומביה ומקסיקו. ב-2020 הוגשו נגדו האשמות בבית משפט פדרלי בניו יורק, שבמסגרתן נטען כי הוא היה אחראי להברחת מאות טונות של קוקאין דרך שותפיו בקולומביה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר