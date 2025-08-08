ארה"ב הכפילה את סכום הפרס על מידע שיביא ללכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, והעלתה אותו ל-50 מיליון דולר (37.2 מיליון ליש"ט).

משרד המשפטים האמריקאי מאשים את מדורו בכך שהוא עומד מאחורי כמה מהקרטלים הגדולים ביותר בסחר בסמים בעולם, ומייחס לו מעורבות ישירה בהברחת קוקאין לארה"ב.

ההודעה נמסרה על ידי פאם בונדי, התובעת הכללית של ארה"ב, שהסבירה כי מדורו "מעורב בשיתוף פעולה עם קבוצות פשע בינלאומיות, ושהוא מנצל את מעמדו כדי לקדם את האינטרסים של ארגוני סמים שמזיקים לאמריקנים".

בונדי הדגישה כי המידע המתקבל יכול להוביל לחשיפת קשרים של מדורו עם ארגוני טרור וסמים ברחבי אמריקה הלטינית.

ממשלת ונצואלה לא קיבלה בעין יפה את ההכרזה על הכפלת הפרס. שר החוץ של המדינה, איוון גיל, ביקר את המהלך ואמר כי מדובר ב"תעמולה פוליטית" שנועדה להסיח את הדעת מפרשות אחרות. גיל טען כי אין כל חדש בהכרזות של ארה"ב על מדורו, והאשים את הממשל האמריקאי בניסיון לערער את יציבותה של ונצואלה.

ההאשמות נגד מדורו אינן חדשות. בשנים האחרונות, ממשלת ארה"ב האשימה את הנשיא הוונצואלי בהברחת קוקאין לארה"ב ובסחר בסמים עם קרטלים מקולומביה ומקסיקו. ב-2020 הוגשו נגדו האשמות בבית משפט פדרלי בניו יורק, שבמסגרתן נטען כי הוא היה אחראי להברחת מאות טונות של קוקאין דרך שותפיו בקולומביה.