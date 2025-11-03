ונצואלה על קו האש: מערכות הגנה רוסיות מול איום אמריקני

העימות בין ארצות הברית למדינת ונצואלה הסלים בחודשים האחרונים משמעותית לאחר שהבית הלבן החליט להציב כוחות צבאיים חריגים בים הקריבי, כולל שבע ספינות מלחמה ויותר מ-4,000 חיילים, בטענה שהמטרה היא מלחמה בקרטלי הסמים.

גורמים ביטחוניים באזור דיווחו כי צבא ונצואלה הציב לאחרונה מערכות הגנה אווירית מתקדמות מתוצרת רוסיה, מסוג BUK-M2E, בנקודות אסטרטגיות סביב הבירה קרקס. מדובר במהלך שמאותת על היערכות צבאית מתגברת ועל חשש אמיתי מהתערבות זרה.

לפי פרסום באתר הביטחוני Army Recognition, המהלך מפרש על ידי גורמי מודיעין במערב כהתרעה או אף כאיום ישיר כלפי מטוסים אמריקניים – בהם דגמי F-15, F-18 ו-F-35 – וכן מול טילי השיוט מסוג Tomahawk שמוצבים על ספינות הצי האמריקני.

במקביל, ארצות הברית פרסה נושאת מטוסים באיים הקריביים, בעוד רוסיה שלחה לקרקס מטוס תובלה כבד מדגם איליושין IL-76, שמסוגל לשאת עד 50 טונות ציוד צבאי או כ-200 לוחמים.

על רקע ההיערכות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש כי בכוונת וושינגטון לפתוח בתקיפה צבאית, אך ההתרחשות בשטח – כך מעריכים גורמי ביטחון – מצביעה על עלייה מדאיגה במפלס המתח בין הצדדים.

בקרקס מזהירים כי כל מתקפה אמריקנית, מהים או מהאוויר, תיענה בהפעלה ישירה של מערכות ההגנה הרוסיות. משמעות הדבר: סכנה ממשית לעימות בין שני מחנות הכוח הגדולים בעולם – אמריקה ורוסיה – על אדמת ונצואלה.

מערכת ה-BUK-M2E נחשבת לאחת ממערכות ההגנה היעילות בעולם. היא מצוידת בטילי 9M317E, שמסוגלים ליירט מטוסים, טילים וכלי טיס בלתי מאוישים בטווח של עד 45 קילומטרים ובגובה של 25 קילומטרים.

במקביל, חיל האוויר האמריקני מגביר את טיסות הסיור באזור תוך שימוש בבסיסים בפוארטו ריקו, סוטו קאנו וקרים. לפי הדיווחים, נצפתה נוכחות של יחידה רוסית המזוהה בעבר עם ארגון שכירי החרב ווגנר, דבר שמגביר עוד יותר את החשש מהתלקחות אזורית.

גורמי ביטחון בינלאומיים מזהירים כי “כל טעות בשיקול הדעת עלולה להצית עימות רב-חזיתי חדש באמריקה הלטינית”.