התכשיט החכם שמבטיח להגן עליכם מפני חשיפה לשמש

חברת The90 השיקה לאחרונה את The Gem – תכשיט חכם המיועד לניטור חשיפה לקרינת UV בזמן אמת, תוך שילוב בין טכנולוגיה לבישה לעיצוב אופנתי. המוצר החדש מבקש להציע פתרון מדויק ואישי לאחת הסכנות הבריאותיות הנפוצות ביותר: נזקי שמש מצטברים.

בניגוד לאפליקציות מזג אוויר המספקות מדד קרינה כללי לאזור גאוגרפי, The Gem מצויד בחיישנים המודדים בפועל את רמות הקרינה האולטרה-סגולה בסביבתו המיידית של המשתמש. בכך הוא מסוגל לזהות גם חשיפה “נסתרת” – למשל דרך חלונות, בתוך רכב או במהלך פעילות יומיומית שגרתית.

הנתונים הנאספים מועברים לאפליקציה ייעודית, אשר מנתחת את רמות החשיפה ומספקת הנחיות מותאמות אישית: מתי למרוח מחדש קרם הגנה, מתי להימנע מחשיפה נוספת, ואיך הרגלים יומיומיים משפיעים על בריאות העור לאורך זמן. המערכת לוקחת בחשבון פרמטרים אישיים כמו סוג עור, רגישות גנטית והרגלי חיים.

הטכנולוגיה מתמקדת בשני סוגי קרינה מרכזיים: UVB, האחראית לכוויות שמש, ו-UVA, המקושרת להזדקנות מוקדמת של העור. לפי החברה, שילוב הנתונים בזמן אמת עם פרופיל אישי מאפשר למשתמשים לעבור מגישה כללית של “ניחוש” לניהול מדויק של חשיפה לשמש.

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מאחורי הפיתוח עומד גם ד”ר ריצ’רד ולר, מומחה לדרמטולוגיה ולקרינת UV, המשמש כמנהל הרפואי הראשי של החברה. המוצר נתמך גם על ידי היזמית לורן בוסטיק, המזוהה עם מותג הלייף-סטייל The Skinny Confidential, שמקדמת גישה מניעתית לטיפוח ובריאות העור.

שוק המוצרים לניטור קרינת UV אינו חדש, אך עד כה הפתרונות הקיימים התמקדו בעיקר בהיבטים טכנולוגיים ופחות בעיצוב או התאמה אישית עמוקה. The90 מבקשת לבדל את עצמה באמצעות שילוב בין תכשיט אופנתי לפלטפורמת “אינטליגנציית שמש” אישית, תוך הסתמכות על נתונים המצביעים כי כ-90% מסימני ההזדקנות הנראים לעין נגרמים מחשיפה לקרינת UV.

The Gem מוצע כעת למכירה מוקדמת במחיר של כ-199 דולר, עם אספקה ראשונית הצפויה במהלך חודש יוני.