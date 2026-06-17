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כך נמנע ברגע האחרון טבח המוני ביום ההולדת של טראמפ

פרטים חדשים נחשפו על מזימה לביצוע פיגוע רב נפגעים באירוע יום ההולדת של טראמפ בבית הלבן | חמישה חשודים תכננו להשתמש ברחפנים וצלפים במטרה לפגוע ביעדים בכירים (בעולם)

האירוע הענק ביום ההולדת של טראמפ (צילום: הבית הלבן)

הרשויות ב חשפו פרטים חדשים על מזימה לכאורה לבצע פיגוע רב נפגעים במהלך אירוע ענק שנערך בבית הלבן ביום ראשון לכבוד יום הולדתו ה-80 של הנשיא .

לפי התביעה, חמישה חשודים שנעצרו קודם לאירוע תכננו להפעיל רחפנים עמוסי חומרי נפץ מעל זירת האירוע כדי לגרום לבהלה המונית ולאלץ את המשתתפים ואת ה"יעדים בעלי הערך הגבוה" להתפנות לנקודת פינוי בדרום המתחם.

על פי מסמכי בית המשפט, באזור הפינוי היו אמורים להמתין חמישה צוותי צלפים שתפקידם היה "לחסל תחילה את היעדים בעלי הערך הגבוה ולאחר מכן את כוחות התגובה", בהם אנשי השירות החשאי, המשמר הלאומי ויחידות SWAT. בין היעדים שסומנו לכאורה הופיעו הנשיא טראמפ, סגן הנשיא ג'י די ואנס, איש העסקים אילון מאסק ואפילו ראש הממשלה בנימין נתניהו שכמובן כלל לא נכח באירוע.

אחד הרובים שנתפסו אצל אנשי הקבוצה (צילום: משרד המשפטים האמריקאי)

החוקרים טוענים כי חברי הקבוצה שקלו גם לפרוץ למפעל תחמושת צבאי בקנזס כדי להשיג חומרי נפץ, לאחר שהגיעו למסקנה שאין להם את הידע הדרוש לייצור מטענים בעצמם. בנוסף, הם תכננו להקים בתי מסתור ובונקרים לאחר ביצוע ה ואף דנו באפשרות לחלץ מהכלא חברים שייתפסו.

לפי ה-FBI, המניע למזימה כלל שילוב של אידאולוגיה אנטי ממשלתית קיצונית, אמונות אנטישמיות ותיאוריות קונספירציה הזויות.

אחד החשודים, בן 19 מאוהיו, מימן לכאורה חלק ניכר מהציוד באמצעות כ-3,000 דולר שקיבל ככספי סיום לימודים, ורכש אלפי כדורים, אפודים בליסטיים ורובים. האירוע הקיצוני עדיין נחקר.

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