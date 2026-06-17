כך נמנע ברגע האחרון טבח המוני ביום ההולדת של טראמפ

הרשויות בארצות הברית חשפו פרטים חדשים על מזימה לכאורה לבצע פיגוע רב נפגעים במהלך אירוע ענק שנערך בבית הלבן ביום ראשון לכבוד יום הולדתו ה-80 של הנשיא דונלד טראמפ.

לפי התביעה, חמישה חשודים שנעצרו קודם לאירוע תכננו להפעיל רחפנים עמוסי חומרי נפץ מעל זירת האירוע כדי לגרום לבהלה המונית ולאלץ את המשתתפים ואת ה"יעדים בעלי הערך הגבוה" להתפנות לנקודת פינוי בדרום המתחם.

על פי מסמכי בית המשפט, באזור הפינוי היו אמורים להמתין חמישה צוותי צלפים שתפקידם היה "לחסל תחילה את היעדים בעלי הערך הגבוה ולאחר מכן את כוחות התגובה", בהם אנשי השירות החשאי, המשמר הלאומי ויחידות SWAT. בין היעדים שסומנו לכאורה הופיעו הנשיא טראמפ, סגן הנשיא ג'י די ואנס, איש העסקים אילון מאסק ואפילו ראש הממשלה בנימין נתניהו שכמובן כלל לא נכח באירוע.