דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט מסרה הערב (שני) כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן "נמשכות ומתקדמות היטב", תוך שהיא מזהירה את המשטר בטהרן כי דחיית ההזדמנות תוביל לתגובה צבאית קשה. לדבריה, "יש הזדמנות של פעם בדור לאיראן להגיע להסכם עם ארה"ב".

בהודעה שפורסמה מהבית הלבן, הבהירה לוויט כי "מה שאיראן אומרת בפומבי לא משקף את מה שמתרחש" בפועל במסגרת המגעים הדיפלומטיים. היא הוסיפה כי אם איראן תבחר לדחות את ההזדמנות הדיפלומטית, "הצבא האמריקני מוכן לתת לנשיא טראמפ את כל האופציות כדי להבטיח שאיראן משלמת מחיר כבד".

לוויט פירטה את ההישגים של מבצע זעם אדיר האמריקני נגד איראן, וציינה כי "מבצע זעם אפי מתקדם בכול יום". על פי דבריה, "מתקפות הטילים והכטב"מים צנחו ב-90%" מאז תחילת המבצע, ו"השמדנו יותר מ-190 ספינות" של חיל הים האיראני. "לחיל הים האיראני אין יכולת לקיים פעילות מבצעית", הדגישה הדוברת, והוסיפה: "אין הפתעה שמי שנותר מהמשטר רוצה להגיע לעסקה - השיחות מתמשכות והולכות היטב". לדבריה, "בדרך זו או אחרת - לאיראן לא תהיה היכולת לאיים על ארה"ב או בעלות בריתה".

רקע: איומי טראמפ והתקיפות הישראליות

הודעת לוויט מגיעה על רקע איומים חוזרים של הנשיא טראמפ על תקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, לאחר מתקפת הטילים האיראנית שפגעה בבית הזיקוק בחיפה. טראמפ הבהיר בריאיון לניו יורק פוסט כי ארה"ב תגיב "בקרוב מאוד" על התקיפה.

במקביל, צה"ל מעמיק את התקיפות בתשתיות הייצור האיראניות. במהלך 24 השעות האחרונות, תקף חיל האוויר כ-170 מטרות באיראן באמצעות כ-400 חימושים, תוך התמקדות באתרי ייצור אמצעי לחימה, מנועי טילים בליסטיים ומתקני מחקר ופיתוח צבאיים.

יצוין כי הודעת לוויט מגיעה בעת שהמשטר האיראני ממשיך לדחות בפומבי כל דיווח על משא ומתן עם ארצות הברית. עם זאת, מקורות בוושינגטון טוענים כי מתקיימים מגעים עקיפים באמצעות גורמי ביניים, תוך שהאמריקאים מנסים לנצל את החולשה האיראנית בעקבות הפגיעות הקשות ביכולותיה הצבאיות.