כיכר השבת
תיעוד שנוי במחלוקת

נכדת הנשיא חשפה "סודות מהבית הלבן" - ועוררה סערה

נכדת הנשיא קאי טראמפ עוררה סערה בפרסום וולוגים מהבית הלבן

מימין קאי טראמפ מתוך הסרטון שעורר מחלוקת, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נכדתו של נשיא , קאי בת ה-17, עוררה סערה ברשת לאחר שפרסמה סדרת וולוגים שהעניקו הצצה נדירה לחלקים הפרטיים של הבית הלבן.

בסרטונים היא תיעדה אזורים שבדרך כלל אינם נגישים לציבור, בהם אולם באולינג, חדר סימולטור גולף, חדר כושר וחדר הלבשה אישי. היא אף חשפה כי התארחה באחד החדרים ההיסטוריים והמפורסמים במעון הנשיאותי.

הסרטונים זכו למיליוני צפיות והובילו לוויכוח סוער ברשתות החברתיות. תומכיה טענו כי מדובר בתיעוד חסר תקדים המאפשר לציבור לראות מקרוב חלקים מהבית הלבן שמעולם לא הוצגו בצורה כה פתוחה. אחד הגולשים כתב כי "רוב האנשים עושים סיור בבית שלהם, קאי טראמפ פשוט העלתה וולוג מתוך הבית הלבן".

מנגד, מבקרים תהו האם ראוי שנערה ללא תפקיד ציבורי תקבל חשיפה כה גדולה בזכות קרבתה לנשיא, ואף תציג את הבית הלבן מבפנים.

הוויכוח סביב הסרטונים הצית מחדש את הדיון על הגבול בין החיים הפרטיים של משפחת הנשיא לבין זכות הציבור לקבל הצצה למעון הרשמי המפורסם בעולם, ועל האופן שבו הרשתות החברתיות משנות את הדרך שבה הבית הלבן מוצג לציבור.

ארה"בדונלד טראמפהבית הלבןסרטון ויראליסיור

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר