נכדת הנשיא חשפה "סודות מהבית הלבן" - ועוררה סערה

נכדתו של נשיא ארה"ב, קאי טראמפ בת ה-17, עוררה סערה ברשת לאחר שפרסמה סדרת וולוגים שהעניקו הצצה נדירה לחלקים הפרטיים של הבית הלבן.

בסרטונים היא תיעדה אזורים שבדרך כלל אינם נגישים לציבור, בהם אולם באולינג, חדר סימולטור גולף, חדר כושר וחדר הלבשה אישי. היא אף חשפה כי התארחה באחד החדרים ההיסטוריים והמפורסמים במעון הנשיאותי.

הסרטונים זכו למיליוני צפיות והובילו לוויכוח סוער ברשתות החברתיות. תומכיה טענו כי מדובר בתיעוד חסר תקדים המאפשר לציבור לראות מקרוב חלקים מהבית הלבן שמעולם לא הוצגו בצורה כה פתוחה. אחד הגולשים כתב כי "רוב האנשים עושים סיור בבית שלהם, קאי טראמפ פשוט העלתה וולוג מתוך הבית הלבן".

מנגד, מבקרים תהו האם ראוי שנערה ללא תפקיד ציבורי תקבל חשיפה כה גדולה בזכות קרבתה לנשיא, ואף תציג את הבית הלבן מבפנים.

הוויכוח סביב הסרטונים הצית מחדש את הדיון על הגבול בין החיים הפרטיים של משפחת הנשיא לבין זכות הציבור לקבל הצצה למעון הרשמי המפורסם בעולם, ועל האופן שבו הרשתות החברתיות משנות את הדרך שבה הבית הלבן מוצג לציבור.