מה קורה כשמייסד ויקיפדיה מנסה למנוע מהאתר להפוך לכלי ניגוח נגד ישראל? לארי סאנגר, האיש שהקים את המיזם וניסח את כללי הניטרליות שלו, מצא את עצמו בחוץ. חסימתו של סאנגר אינה רק מאבק על נהלים, אלא שיאו של קמפיין סתימת פיות המכוון ישירות נגד הקול היהודי והציוני.
הדמות המרכזית מאחורי הדחתו של סאנגר היא עורך אנונימי בשם "TarnishedPath", שהוביל את אחד המהלכים המקוממים ביותר בתולדות האתר: הקפאת הערך "ציונות" עם נוסח המשווה את התנועה הלאומית היהודית לטיהור אתני.
אותו עורך, שקידם אג'נדות קיצוניות, נחסם בעצמו על ידי הנהלת ויקיפדיה מעריכה בנושאי ישראל-פלסטין עקב "התנהגות בעייתית" אך למרבה האבסורד, הוא זה שהצליח להוביל לחסימת המייסד סאנגר זמן קצר לאחר מכן.
עריצות המיעוט
סאנגר עורר את חמתם של העורכים הרדיקליים כאשר ניסה להתערב בערך הנפיץ "רצח עם בעזה", צעד שגרם ל"מהומה" באתר.
הוא טען כי ויקיפדיה נכבשה על ידי תפיסת עולם "גלובליסטית ופרוגרסיבית" (GASP) שאינה מאפשרת גיוון דעות. לדבריו, כיום שולט באתר "המון חסר פנים" המפעיל צנזורה אידיאולוגית ללא הליך הוגן.
החסימה של סאנגר חושפת מציאות מדאיגה: בעוד כלי תקשורת המזוהים עם הימין או עם עמדות שמרניות מסומנים בוויקיפדיה כ"לא אמינים", עורכים בעלי אג'נדה אנטי-ישראלית חריפה מחזיקים בכוח כמעט בלתי מוגבל לקבוע מהו "הנרטיב הנכון".
סאנגר מסכם את המצב בתחושת יאוש, ומזהיר כי חופש הביטוי והניטרליות בנושאים יהודיים וישראליים נמצאים תחת מתקפה חסרת תקדים מצד קבוצת מיעוט כוחנית ואנונימית.
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