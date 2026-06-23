מה קורה כשמייסד ויקיפדיה מנסה למנוע מהאתר להפוך לכלי ניגוח נגד ישראל? לארי סאנגר, האיש שהקים את המיזם וניסח את כללי הניטרליות שלו, מצא את עצמו בחוץ. חסימתו של סאנגר אינה רק מאבק על נהלים, אלא שיאו של קמפיין סתימת פיות המכוון ישירות נגד הקול היהודי והציוני.

הדמות המרכזית מאחורי הדחתו של סאנגר היא עורך אנונימי בשם "TarnishedPath", שהוביל את אחד המהלכים המקוממים ביותר בתולדות האתר: הקפאת הערך "ציונות" עם נוסח המשווה את התנועה הלאומית היהודית לטיהור אתני.

אותו עורך, שקידם אג'נדות קיצוניות, נחסם בעצמו על ידי הנהלת ויקיפדיה מעריכה בנושאי ישראל-פלסטין עקב "התנהגות בעייתית" אך למרבה האבסורד, הוא זה שהצליח להוביל לחסימת המייסד סאנגר זמן קצר לאחר מכן.

עריצות המיעוט

סאנגר עורר את חמתם של העורכים הרדיקליים כאשר ניסה להתערב בערך הנפיץ "רצח עם בעזה", צעד שגרם ל"מהומה" באתר.