דרמה פוליטית וחינוכית מסעירה ביממה האחרונה את מדינת ניו ג'רזי בארצות הברית, בעקבות מחדל חמור בתוך כותלי בית ספר תיכון מקומי.

לפי דיווח בפוקס ניוז, הנהלת בית הספר התיכון "ריצ'מונד" הודיעה על איסוף מיידי ובהול של כל ספרי המחזור שכבר חולקו לתלמידי שכבת הבוגרים, זאת לאחר שהתגלה כי בין דפי הספר הרשמי פורסמה תמונת ילדות של לא אחר מאשר הצורר הנאצי אדולף היטלר ימח שמו.

התמונה, המתעדת את היטלר כתינוק, הוכנסה לעמוד אישי של אחד מתלמידי השכבה, במה שהוגדר על ידי הנהלת המחוז כאירוע אנטישמי ומקומם שעובר את כל הקווים האדומים.

האירוע, לפי הדיווח, החל להיחשף שעות ספורות לאחר חלוקת הספרים החגיגית, כאשר תלמידים והורים ערניים הבחינו בצילום השנוי במחלוקת במדור המוקדש לתמונות תינוקות של הבוגרים.

במקום תמונתו האמיתית של התלמיד, הופיע התצלום ההיסטורי המוכר של היטלר בימי ינקותו, ולצידו אף צורף ציטוט בעל אופי מעורר תהיות.

נסביר כי תמונת התינוק של היטלר היא פריט ארכיוני ידוע, המשמש לעיתים קרובות בפורומים קיצוניים ברשת כ"בדיחה פנימית" או כחלק מניסיונות להחדרת מסרים אנטישמיים ואוהדי נאציזם במסווה תמים לכאורה.

מיד עם הישמע הדבר, הנהלת המוסד והמפקח המחוזי על החינוך הוציאו הודעת התנצלות דחופה וחד-משמעית לכלל קהילת בית הספר, והורו לתלמידים להשיב את הספרים באופן מיידי לצורך גניזתם והדפסתם מחדש ללא התמונה הפסולה.

במכתב שנשלח להורים הובהר כי הנושא נמצא כעת תחת חקירה משטרתית ומשמעתית מקיפה, במטרה להבין האם מדובר במעשה קונדס חסר אחריות של תלמיד שהצליח להערים על המערכת, או שמא במחדל פיקוחי חמור של אנשי הצוות החינוכי שהיו אמורים לעבור על החומרים בטרם שליחתם לבית הדפוס. ראש המחוז הדגיש כי במוסד מגלים אפס סובלנות לכל גילוי של שנאה, גזענות או אנטישמיות, וכי האחראים למעשה יישאו בתוצאות חמורות.