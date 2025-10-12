לא רק עזה: זלנסקי קורא לטראמפ להביא שלום גם באירופה

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי התייחס הערב (ראשון) להסכם שחתמה ישראל עם חמאס לפסקת אש ושחרור החטופים, וקרא לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להפעיל לחץ דיפלומטי דומה גם בזירה האירופית, כדי לקדם הפסקת אש במלחמת אוקראינה.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" אמר זלנסקי:

"הסכם השלום בעזה שולח מסר חשוב ונותן לנו תקווה. בדיוק כפי שטראמפ הפעיל לחץ במזרח התיכון כדי להביא להסכם, אני מקווה שהוא ישתמש באותם הכלים גם כאן. המהלך עשוי להגביר את הלחץ על פוטין לסיים את המלחמה שלו באוקראינה".

זלנסקי הדגיש כי ההתפתחויות במזרח התיכון מוכיחות שאפילו מלחמות ממושכות יכולות להסתיים אם יש רצון פוליטי ואסטרטגי אמיתי. הנשיא האוקראיני חשף כי בשני הימים האחרונים ניהל שיחות ישירות עם טראמפ, בהן דנו במהלכים דיפלומטיים ובסיוע ביטחוני לאוקראינה.

"אנחנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם ארצות הברית כדי לחזק את מערכות ההגנה שלנו", ציין זלנסקי, "הלחץ האמריקני יכול להיות אפקטיבי ולהביא לשלום. סיכמנו שנמשיך לעבוד יחד, ואני מצפה שהמהלך יביא לתוצאות".

לפי דיווחים בוושינגטון, טראמפ צפוי לנחות מחר בישראל ושוקל להציג מתווה רחב יותר להסדרים אזוריים, שיכלול גם את המעורבות האמריקנית במלחמת אוקראינה.

זלנסקי הדגיש כי ההסכם שנחתם בתיווך ארה"ב, קטאר ומצרים מעורר עניין רב בקייב:

"הציבור באוקראינה עוקב אחרי ההסכם בין ישראל לחמאס והוא נותן השראה. אם יש רצון אמיתי לסיים מלחמות, זה אפשרי. אנחנו מקווים שגם באירופה נראה את זה בקרוב".