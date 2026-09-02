יש אומץ: ההכרזה ה"חצופה" של זלנסקי - שהצליחה לעצבן את פוטין

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הצליח לעצבן את פוטין כאשר הכריז אמש על סגירת השמים הרוסיים.
זלנסקי הפנה אזהרה חריפה לחברות התעופה הבינלאומיות, והודיע כי השמיים הרוסיים הופכים למסוכנים.
בנאום שנשא ביום שלישי, הבהיר זלנסקי כי אוקראינה מגבירה באופן משמעותי את מתקפות הכטב"מים שלה בעומק השטח הרוסי, ועל חברות התעופה להתחשב בכך.
"אנחנו רוצים להזהיר כל חברת תעופה שמשתמשת במרחב האווירי הרוסי, כל מבטח, כל מי שעדיין משתמש בשדות התעופה המרכזיים ברוסיה: השמיים הרוסיים הופכים למסוכנים לחלוטין", הצהיר הנשיא האוקראיני. הוא הוסיף כי "פשוט יהיו כטב"מים בשמי רוסיה בהיקף שצריך לקחת בחשבון".
זלנסקי הדגיש כי אוקראינה אינה מאיימת על תעופה אזרחית כשלעצמה, אלא שהמלחמה שהחלה רוסיה יוצרת מצב מסוכן. "אוקראינה לא מאיימת על תעופה אזרחית - אף לא על מטוס אזרחי אחד. פשוט יהיו כטב"מים בשמיים של רוסיה בהיקף שצריך לקחת בחשבון", הבהיר.
האזהרה מגיעה על רקע הסלמה ניכרת בפעילות האוקראינית בעומק השטח הרוסי. בחודשים האחרונים תקפה אוקראינה מתקני אנרגיה, בתי זיקוק ומטרות אסטרטגיות נוספות עמוק בתוך רוסיה. על פי דיווחים אמריקאיים, הכוחות האוקראיניים הצליחו לחדור עמוק יותר לשטח רוסיה, כולל לאזורים הסמוכים למוסקבה ולסנט פטרבורג.
זלנסקי כיוון את האזהרה במיוחד לחברות תעופה הממשיכות להפעיל טיסות לשדות תעופה רוסיים מרכזיים, בעיקר במוסקבה ובסנט פטרבורג. בעוד שרוב חברות התעופה המערביות הפסיקו לטוס מעל רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה בפברואר 2022, חברות מסין, טורקיה ומדינות המפרץ ממשיכות להשתמש במרחב האווירי הרוסי, תוך חיסכון בזמן ובדלק בקווים בין אסיה לאירופה.
פוטין מגיב בחריפות
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא איחר להגיב לדברי זלנסקי. בפסגת ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה בקירגיזסטן, פוטין האשים את אוקראינה ב"הכרזה על טרור ממלכתי". "הם מבקשים מאיתנו לחדש משא ומתן... אבל אתה לא מנהל משא ומתן עם טרוריסטים", אמר הנשיא הרוסי.
פוטין אישר כי תקיפות אוקראיניות פגעו בתשתיות ברוסיה, אך טען שהנזק מוגבל. "רק 10% מבתי הזיקוק נזקקו לתיקון", אמר, תוך שהוא מנסה למזער את ההשפעה. במקביל, הוא הזהיר כי רוסיה תמשיך בהתקפותיה על אוקראינה, כאשר הצבא הרוסי מתכונן לביצוע תקיפות "מסיביות" על תחנות כוח אוקראיניות.
חברת הייעוץ התעופתית Osprey Flight Solutions פרסמה התראה ללקוחותיה, בה צוין כי למרות שרוב התקיפות האוקראיניות מתרחשות במרחק של עד 300 קילומטר מהגבול, תקיפות יומיות עמוק בתוך רוסיה צפויות להימשך השנה. החברה הזהירה מפני "אפשרות ריאלית שתדירות התקיפות האוקראיניות תמשיך לעלות בטווח הקצר עמוק בתוך השטח הרוסי".
ההתראה כללה גם אזהרה מפני "חישוב שגוי ו/או זיהוי מוטעה באזורים הקשורים לסכסוך באוקראינה". זוהי התייחסות עקיפה לתקריות עבר, כמו הפלת מטוס נוסעים מלזיה איירליינס MH17 מעל מזרח אוקראינה ביולי 2014, בו נהרגו 298 בני אדם. האו"ם קבע כי רוסיה אחראית להפלת המטוס, אך הקרמלין תמיד הכחיש כל אחריות.
המתיחות בין שתי המדינות ממשיכה להסלים. ביום שני נהרגו 12 בני אדם בתקיפות רוסיות כבדות על אוקראינה. זלנסקי, בתגובה, שיגר מסר חריף לפוטין, בו הוא טען כי "פוטין מקווה שאנחנו התעייפנו", אך הבהיר שאוקראינה תמשיך להילחם.
אוקראינה סגרה את המרחב האווירי שלה למטוסים אזרחיים מאז תחילת המלחמה בפברואר 2022. כעת, עם האזהרה של זלנסקי, השאלה היא האם גם המרחב האווירי הרוסי יהפוך לבלתי בטוח לתעופה אזרחית בינלאומית.
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