מדענים חשפו: מגפה עולמית בבעלי חיים מאיימת גם על בריאות האדם

בצל התפתחויות טכנולוגיות מרחיקות לכת בתעשיית המזון והתפשטות אורח חיים מודרני, יותר ויותר חיות - מחתול הבית ועד פרות רפת ולווייתני בלוגה - סובלות מגל של מחלות כרוניות. מגפת השמנת היתר השקטה מתגלה היום כבעיה עולמית כאשר מחקר עדכני חושף: בין 50 ל-60 אחוזים מכלבי וחתולי הבית בעולם סובלים ממשקל עודף, ותסמין זה מוביל לגידול מתמיד בשיעור מחלת הסוכרת בקרבם.

פרופ׳ אנטוניה מטראגקה מאוניברסיטת אתונה, החוקרת שעמדה בראש המחקר, מסבירה: ״החיבור בין נטיות גנטיות לבין סביבה משתנה יוצר קרקע פורייה להתפרצות מחלות כרוניות בצורת מגפה. ככל שזנים של כלבים וחתולים מושבחים למטרות אסתטיות, וגזעי בקר משופרים לטובת תפוקה, כך עולה הרגישות לסוכרת ולאי ספיקת לב. אולם הסביבה ברובה היא המחולל הדומיננטי: שינויים באקלים, עיור מואץ, זיהום ומשבר במגוון הביולוגי מעמידים בעלי חיים תחת סיכון מתמיד לחשיפה לאיומים כימיים ומטבוליים״.

לדבריה, התזונה המערבית ועיכוב בפעילות גופנית מגבירים לא רק את השמנת היתר אלא גם את הופעתן של מחלות נוספות, דוגמת סרטן במערכת העיכול בלווייתני בלוגה, קרדיומיופתיה בדגי סלמון מגודלים, ותופעות ניווניות ביונקים ימיים. ״הנתונים הקיימים מגבילים מאוד את יכולת ההתמודדות עם הבעיה - ברפואת בני אדם יש מעקב נתונים אפידמיולוגי שיטתי; אך ברפואת בעלי חיים אין מאגרי מידע דומים. הדבר מעכב זיהוי מוקדם ופוגע ביכולת להגיב בזמן ולמנוע התפרצויות רחבות היקף״.

המחקר מצביע על הצורך הדחוף במנגנוני ניטור וסקר מתקדמים עבור בריאות בעלי החיים, בגישה אינטגרטיבית הרואה את הסביבה, בעלי החיים והאדם כשרשרת אחת - כך שמצבם של בעלי החיים יכול לשמש אזהרה חמורה על תופעה עתידית דומה בבני אדם. החוקרים קוראים למדיניות אירופית ובינלאומית חדשה שתתייחס לשינויי אקלים, הידלדלות בתי גידול, זיהום סביבתי והיבטי תזונה כמרכיבים קריטיים בהתמודדות עם מגפת המחלות הכרוניות המתפשטת בבעלי החיים - שמסמלת אולי את המגפה הבאה שתאיים גם על בני האדם.