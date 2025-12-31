מכבי שירותי בריאות פרסמה היום (רביעי) את "מדד הבריאות של ישראל 2025", יוזמה חדשה המציגה תמונת מצב מקיפה על בריאות הציבור בסיכומה של שנה מאתגרת. המדד משלב נתונים סובייקטיביים מסקר עומק בקרב כלל הציבור, לצד נתונים רפואיים אובייקטיביים ממאגרי המידע של מכבי, המונה כ-2.7 מיליון מבוטחים.

הצל הכבד של הלחימה: משבר בבריאות הנפש

הנתון המטלטל ביותר במדד מצביע על כך שכל ישראלי שלישי (32%) מעיד כי הוא זקוק לסיוע נפשי מאיש מקצוע - הנתון הגבוה ביותר מאז החל המעקב בנושא. המצוקה בולטת במיוחד בקרב משרתי המילואים והסדיר: 39% מהם דיווחו על צורך בסיוע נפשי, 26% העלו חשש לדיכאון וקרוב למחציתם (48%) סובלים מנדודי שינה.

למרות ש-62% מהישראלים מגדירים את מצב בריאותם הפיזית כ"טובה מאוד" או "מצוינת" - עלייה לעומת התקופה שקדמה למלחמה - המצב הנפשי נותר מאתגר, כש-17% תופסים אותו כבינוני או גרוע.

פרדוקס אורח החיים: יותר ספורט, אבל יותר מדי ישיבה

הישראלים מנסים לשמור על עצמם יותר: 47% מהציבור מדווחים על הקפדה על אורח חיים בריא, עלייה של כ-15% לעומת התקופה שלפני המלחמה. האפליקציות הדיגיטליות הפכו לכלי מרכזי, כאשר במהלך 2025 הוזמנו כ-2.5 מיליון אימוני ספורט דרך אפליקציית UPAPP של מכבי, כשהפילאטיס מככב כאימון המבוקש ביותר.

עם זאת, המדד חושף נתון מדאיג של "יושבנות": הישראלי הממוצע יושב כ-8.2 שעות ביום, ואחד מכל חמישה אזרחים יושב למעלה מ-11 שעות מדי יום. בנוסף, נרשמה החמרה בהרגלי העישון, כאשר 30% מהמעשנים הגבירו את צריכת הסיגריות בשנה האחרונה.

מהפכת ההרזיה: הזריקות מחליפות את הניתוחים

שנת 2025 תיזכר כשנת הפריצה של הטיפולים התרופתיים בהשמנה. על פי נתוני מכבי, למעלה מ-100,000 מטופלים רכשו מאות אלפי אריזות של זריקות הרזיה (כגון ויגובי ומאונג'רו). נהירה זו לפתרונות תרופתיים הובילה לירידה חדה של 17% בביצוע ניתוחים בריאטריים בהשוואה לשנת 2024.

ד"ר בינה מלאכותית: סומכים על ChatGPT?

הרגלי צריכת המידע הרפואי משתנים לנגד עינינו. בעוד ש-57% מהציבור פונים לאינטרנט לחיפוש מידע, 32% כבר עושים שימוש בכלי בינה מלאכותית (AI) כמו ChatGPT לצורך זה. באופן מפתיע, כל אזרח חמישי (21%) מעיד כי הוא סומך במידה רבה על המלצות רפואיות שמספק ה-AI.

תחלואת החורף והאבחנות הנפוצות

האבחנה הרפואית השכיחה ביותר בשנת 2025 הייתה זיהום בדרכי הנשימה העליונות. נתוני המעבדה מצביעים על עלייה של 7% בתחלואת החורף בעונת 2024-2025 לעומת העונה הקודמת. לצד זאת, נרשמה ירידה של 4% במספר הלידות בשנה החולפת.

סיגל דדון לוי, מנכ"לית מכבי שירותי בריאות, סיכמה: "המדד נועד לשמש כלי עבודה למערכת הבריאות. אני קוראת למקבלי ההחלטות להשתמש בנתונים אלו כדי לגבש מדיניות מדויקת יותר ולתת מענה אמיתי לאתגרים, במיוחד בתחום בריאות הנפש והרפואה המונעת".