לא רק צמיד: פיתוח חדש מציג בד חכם לביש עם יכולות מתקדמות

חוקרים מקינגס קולג’ בלונדון הצליחו להפריך את אחת ההנחות הבסיסיות בתחום הטכנולוגיה הלבישה לפיה שחיישנים רפואיים צריכים להצמד לגוף כדי לספק נתונים מדויקים. במחקר שפורסם בכתב העת Nature Communications, התברר דווקא כי בדים רפויים - שאינם נצמדים לעור - מסוגלים לקלוט תנועות גוף באופן אמין ויעיל יותר.

לדברי ד"ר מתיו הווארד, מהמחלקה להנדסה באוניברסיטה ואחד ממובילי המחקר, "כאשר אדם מזיז את זרועו, השרוול הרפוי אינו נשאר במקומו; הוא מקפל, מתנפנף ונע בתגובה עדינה לתנועה, ובכך 'מגזים' אותה - ותופס שינויים קטנים שיתפספסו בחיישנים צמודים". החוקרים מדדו את תגובת הבד לתנועות של בני אדם ורובוטים, וגילו כי החיישנים המובנים בבד מדויקים, עקביים ואינם מושפעים ממיקומם בבגד או מהמרחק בין הגוף לבד.

אחת ההבטחות הישומיות המבטיחות ביותר לטכנולוגיה החדשה נוגעת למעקב אחר חולי פרקינסון. ד"ר אירנה די ג'וליו, מרצה בכירה לאנטומיה וביומכניקה, הסבירה כי חיישנים צמודים מתקשים לזהות רעידות עדינות במיוחד. "באמצעות החיישנים בבד נוכל 'להעצים' את התנועה", אמרה, "וכך לזהות גם שינויים זעירים, שאינם נראים בעין או נמדדים בצמיד רגיל - הישג שעשוי לשפר משמעותית את איכות המעקב הביתי והאבחון המוקדם".

מלבד יישומים רפואיים, החוקרים צופים פוטנציאל עצום גם בתחומי הרובוטיקה, ההדמיה הממוחשבת והבידור. איסוף נתוני תנועה טבעיים מאנשים הלובשים בגדים רגילים, ולא חליפות חיישנים מהודקות, עשוי להעשיר מערכות בקרת תנועה, פיתוח דמויות CGI ולמידת מכונה בתחום האינטליגנציה המלאכותית.

הסוד לבריאות הלב: מתי להפסיק לאכול בלילה אבישי לוי | 16:58

"הרוב המוחלט של האנשים לא ילבש חליפות ניטור צמודות כל היום, אבל חולצה חכמה - זה כבר משהו שניתן לדמיין", הוסיף הווארד. "במקום מכשור רפואי מורכב, נוכל בעתיד למדוד את בריאות הגוף בעזרת הכפתור שעל החולצה".