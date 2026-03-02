מומחי כללית ממליצים: כך תשמרו על תזונה מאוזנת בזמן חירום

לאחר חודש של מתח ואי־ודאות, ובימים האחרונים עם פרוץ הלחימה מול איראן, רבים חווים השפעה ישירה על התיאבון, דפוסי האכילה והבחירות התזונתיות, אצל מבוגרים וילדים כאחד. מצבי חירום משפיעים לא רק על שגרת החיים, אלא גם על הקשר שלנו לאוכל: יש מי שמאבדים תיאבון לחלוטין, ואחרים פונים לאכילה רגשית כמקור נחמה.

לדברי מלניק, חלק מהאנשים חווים ירידה חדה בתיאבון ודילוג על ארוחות עקב הפעלת מנגנון "הילחם או ברח". מנגד, אחרים מדווחים על עלייה בצריכת מזונות עתירי סוכר ושומן – כניסיון טבעי להרגעה. "שתי התגובות תקינות במצבי דחק", היא מדגישה. "המטרה אינה שלמות תזונתית, אלא שמירה על יציבות פיזית ונפשית בסיסית".

עקרונות לשמירה על שגרה תזונתית

כדי לשמור על שגרה תזונתית גם בתקופה סוערת, ממליצה מלניק על מספר עקרונות פשוטים וישימים:

לאכול לפי שעון: גם אם אין תחושת רעב, מומלץ לשמור על מסגרת של שלוש ארוחות קטנות ושני נשנושים קבועים ביום. אם אין תיאבון, גם כמות קטנה מהרגיל תספיק.

גם אם אין תחושת רעב, מומלץ לשמור על מסגרת של שלוש ארוחות קטנות ושני נשנושים קבועים ביום. אם אין תיאבון, גם כמות קטנה מהרגיל תספיק. בחירה בפשטות ובזמינות: אין צורך במנות מורכבות. כריך עם חלבון (גבינה, ביצה או טונה), יוגורט עם פרי, מרק עדשים או קרקרים מלאים עם טחינה – יספקו מענה טוב.

אין צורך במנות מורכבות. כריך עם חלבון (גבינה, ביצה או טונה), יוגורט עם פרי, מרק עדשים או קרקרים מלאים עם טחינה – יספקו מענה טוב. שילוב חלבון וסיבים: שילוב זה מסייע לתחושת שובע יציבה ומפחית נשנוש בלתי נשלט לאורך היום.

שילוב זה מסייע לתחושת שובע יציבה ומפחית נשנוש בלתי נשלט לאורך היום. הקפדה על שתייה: מומלץ לכוון ל-6–8 כוסות מים ביום, גם בלי תחושת צמא בולטת.

מומלץ לכוון ל-6–8 כוסות מים ביום, גם בלי תחושת צמא בולטת. הכנת "מזון עוגן": כדאי להחזיק בבית קטניות משומרות, לחם להקפאה, ירקות עמידים, יוגורט ואגוזים – מזונות זמינים שמאפשרים ארוחה מהירה ומאוזנת.

תזונת ילדים בזמן לחימה: שגרה ללא לחץ

אצל ילדים, לשגרה יש תפקיד משמעותי במיוחד. "אין צורך בשלמות תזונתית", מסבירה מלניק. "די בשילוב בסיסי של פחמימה, חלבון ופרי או ירק בכל ארוחה".

רעיונות למנות פשוטות:

פיתה עם גבינה ומלפפון.

אורז עם עדשים ועגבניות שרי.

יוגורט עם בננה.

מומלץ להכין מראש נשנושים נגישים כמו פירות חתוכים, מקלות ירק או קרקרים מלאים, ולהימנע משיח שיפוטי סביב "אוכל מנחם" – גם אם הבחירות אינן אידיאליות.

לסיכום: תזונה חומלת ומחזקת

במצבי חירום אין תזונה מושלמת, יש תזונה מספקת, יציבה וחומלת. אכילה סדירה, בחירות פשוטות והיערכות בסיסית יכולים לתמוך בחוסן הגוף והנפש, ולסייע לכולנו לעבור את התקופה עד לחזרה לשגרה בטוחה.