בהיכל ישיבת 'אמרי דעת' בראשותו של הגאון רבי שאול גבאי, ציינו את זכרו של בעל ה'בן איש חי' לרגל יום ההילולא שחל החודש, בשיעור כללי שהוקדש בלימוד מתורתו ודרכו ההלכתית. במהלך השיעור הביא ראש הישיבה דברים מתורתו ומלשונו הקדושה של בעל ההילולא.

ראש הישיבה הרחיב בחשיבות לימוד העיון בדרך הפסיקה ההלכתית וציין את לשונו הקדוש של ה'בן איש חי' על כך בספרו עוד יוסף חי: "חידושי הלכות בעיון וסברא נחשבים כעיקר התורה, בחלק העיון שבתורה ככל שירבה ויוסיף לחדש בה הלכות על ידי העיון והסברא הרי הם מקובלים ורצויים ונחשבים כמו עיקר התורה הכתובה על ידי משה רבינו".

בדבריו הוסיף הגר"ש גבאי את דבריו של בעל ההילולא על לימוד העיון מדברים שכתב בספרו בן יהוידע: "לימוד העיון הנקרא גמרא יש בו שלושה חלוקות, האחת למצוא טעם מסתבר לכל דבר ודבר מדברי המשנה. והשנית הוא להבין דבר מתוך דבר שידמה מילתא למילתא ויוציא מדבר זה של המשנה הלכה חדשה, וזה יהיה אחרי שיתחכם בחלוקה הראשונה למצוא טעמו של אותו דבר באמיתו דאז בונה עליו בנין חדש. והשלישית הוא ענין חריפות הפלפול שתתרחב בזה ההלכה שעושה בה כמה חילוקים וסברות ישרות ועושה בזה מלחמה גדולה כתכסיס מלחמת המלכים שנלחמים זה עם זה ובעבור זה נקראו החכמים מלכים ועל זה הלימוד אמרו בגמרא עוקר הרים וטוחנן זה בזה".