לקראת תחילת זמן אלול, כתב חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מכתב חיזוק מיוחד עבור בני התורה והישיבות שהתפרסם הבוקר בעיתונות החרדית, שם גם מתייחס הגר"י למצב הנוכחי בסערת התקופה על גזירת גיוס בני הישיבות.

להלן מכתבו המלא של הגר"י זילברשטיין:

בס"ד, כ"ו מנ"א תשפ"ה, לבני התורה והישיבות, המסולאים בפז, ה' עליהם יחיו.

"הנה אמרו חז"ל בסוף מסכת כתובות (דף קיב ע"ב): "אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא – קטיגוריא בתלמידי חכמים". ופירש רש"י: 'קטיגוריא. הרבה מסטינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם'. ובהמשך איתא שם, "צירוף אחר צירוף", ופירש"י: "גזירות על גזירות". ומבואר כאן שלפני ביאת המשיח, יהיה קטיגוריא גדולה ויעמדו מסטינים ללמד חובה על התלמידי חכמים.

"ואנחנו רואים את זה בחוש, שעומדים כעת על בני הישיבות והת"ח ומוציאים עליהם קטיגוריא, ומסטינים עליהם, ולא מבינים שלימוד התורה הזה מגן ומושיע על כל האומה היהודית. והרי התורה אומרת "אלף למטה, אלף למטה", וכנגד כל החיילים שנלחמים בפועל, צריך שיהיו לומדי תורה, שמגינים וכובשים בלימוד שלהם, תורה מגנא ומצלא.

"אנחנו כעת נמצאים בצרה גדולה, שרוצים לבטל את בחורי הישיבות מתורתם, ואפילו לוקחים חלק מבני הישיבות למעצר. התפקיד שלנו הוא להתחזק, לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. וכבר אמר רבן של ישראל מרן הגר"ד לנדו שליט"א, שהגלות מכבידה את עולה עלינו, וזה צרה גדולה שיהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה".

את מכתבו מסיים הגר"י זילברשטיין בקריאה נרגשת לבני הישיבות: "ובפרט כעת לקראת תחילת זמן אלול, קוראים אנו לבני הישיבות, חזקו ואמצו, ואל יירך לבבכם, ותתחילו את הזמן הבעל"ט עם כל הכח והחשק, ותעסקו בתורה בכל עת ובכל שעה, ללא דיבורים בטלים, ובכך אתם תזכו להיות המגינים האמיתיים על האומה היהודית כולה.

"ונזכה בקרוב להיוושע בתשועת עולמים, ויתבטלו כל הגזירות הרעות מעל כל ישראל, ויזכו כולם לכתיבה וחתימה טובה, אחיכם, המברך אתכם באהבה"

מקום חתימתו של הגר"י זילברשטיין.