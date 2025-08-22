לקראת תחילת זמן אלול, כתב חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מכתב חיזוק מיוחד עבור בני התורה והישיבות שהתפרסם הבוקר בעיתונות החרדית, שם גם מתייחס הגר"י למצב הנוכחי בסערת התקופה על גזירת גיוס בני הישיבות.
להלן מכתבו המלא של הגר"י זילברשטיין:
בס"ד, כ"ו מנ"א תשפ"ה, לבני התורה והישיבות, המסולאים בפז, ה' עליהם יחיו.
"הנה אמרו חז"ל בסוף מסכת כתובות (דף קיב ע"ב): "אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא – קטיגוריא בתלמידי חכמים". ופירש רש"י: 'קטיגוריא. הרבה מסטינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם'. ובהמשך איתא שם, "צירוף אחר צירוף", ופירש"י: "גזירות על גזירות". ומבואר כאן שלפני ביאת המשיח, יהיה קטיגוריא גדולה ויעמדו מסטינים ללמד חובה על התלמידי חכמים.
"ואנחנו רואים את זה בחוש, שעומדים כעת על בני הישיבות והת"ח ומוציאים עליהם קטיגוריא, ומסטינים עליהם, ולא מבינים שלימוד התורה הזה מגן ומושיע על כל האומה היהודית. והרי התורה אומרת "אלף למטה, אלף למטה", וכנגד כל החיילים שנלחמים בפועל, צריך שיהיו לומדי תורה, שמגינים וכובשים בלימוד שלהם, תורה מגנא ומצלא.
"אנחנו כעת נמצאים בצרה גדולה, שרוצים לבטל את בחורי הישיבות מתורתם, ואפילו לוקחים חלק מבני הישיבות למעצר. התפקיד שלנו הוא להתחזק, לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. וכבר אמר רבן של ישראל מרן הגר"ד לנדו שליט"א, שהגלות מכבידה את עולה עלינו, וזה צרה גדולה שיהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה".
את מכתבו מסיים הגר"י זילברשטיין בקריאה נרגשת לבני הישיבות: "ובפרט כעת לקראת תחילת זמן אלול, קוראים אנו לבני הישיבות, חזקו ואמצו, ואל יירך לבבכם, ותתחילו את הזמן הבעל"ט עם כל הכח והחשק, ותעסקו בתורה בכל עת ובכל שעה, ללא דיבורים בטלים, ובכך אתם תזכו להיות המגינים האמיתיים על האומה היהודית כולה.
"ונזכה בקרוב להיוושע בתשועת עולמים, ויתבטלו כל הגזירות הרעות מעל כל ישראל, ויזכו כולם לכתיבה וחתימה טובה, אחיכם, המברך אתכם באהבה"
מקום חתימתו של הגר"י זילברשטיין.
בקו 'שיח יצחק' מתורתו של הרב זילברשטיין, הובא תוספת של דברי חיזוק נפלאים אותם אמר וכתב הגר"י בשבוע זה, בצירוף למכתבו:
"הנה אמרו חז"ל במסכת סנהדרין (דף צח ע"ב), שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.
"ורבינו החפץ חיים זיע"א שאל, וכי תלמידיו של רבי אלעזר לא ידעו בעצמם את התשובה, הרי יש בתורה פתרונות איך להינצל מהצרות, ומדוע התעוררו כעת לשאול.
"וביאר החפץ חיים: כשפורצת אש בבגד קטן, מספיק לעשות נשיפה קטנה והאש תכבה. אם האש פורצת בערימת בגדים, צריך כבר להביא ספל מים כדי לכבות את האש. ואם האש נתפסה כבר בוילון של הבית, צריך להביא כמה דליים גדולים של מים כדי לכבות. אבל אם האש נתפסה בכל הבית כולו, ופרצה 'שריפה' של ממש, אף אחד כבר לא ינסה בעצמו לכבות את האש, אלא מיד מזמינים "מכבי-אש" שיבואו ויכבו את האש בצורה מקצועית, כי כשהשריפה גדולה, לא יעזור נשיפה או ספל מים וגם לא כמה דליים.
"וכך בעניננו, כשיש צרות קטנות, אפשר למצוא בקלות כל מיני סגולות, אבל לפני ביאת המשיח, שהחושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ואין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו, צריכים "מכבי אש" כדי להתגבר על הצרות. ולכן הם באו לרבי אלעזר לשאול, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? ועל זה השיב להם, שהעיצה היא רק שיעסוק בתורה, ויעשה גמילות חסדים".
