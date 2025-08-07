ברקע סערת מעצר בני הישיבות, מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש, יצא במכתב חריג אל בני ישיבות שנעצרו לאחרונה על ידי השלטונות בעקבות מעמדם כבחורי ישיבה.

המכתב נמסר על ידי ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, אשר עושה את דרכו בשעות אלו כדי לבקר את העצורים בבית המעצר מטעם ארגון "עזרם ומגינם" הפועל לסייע להם משפטית ומוראלית.

ראש הישיבה פותח את מכתבו: "לכבוד הבחורים האחים החשובים בני משפחת יצחקוב ד' עליכם יחיו, אשריכם שנתפסתם על דברי תורה שאין אתם מתייראים לנתק עצמכם ממקור החיים, וכדאי הוא הנסיון הזה להקריב חיי שעה בשביל חיי נצח, וזה יביא לכם סייעתא דשמיא מיוחדת".

ראש הישיבה המשיך לעודד את הבחורים: "אתם חלוצים בראש המחנה מול הפעולות והגזרות הקשות על קיום עולם התורה שהיא כל תכליתנו בחיים ולימודה בטהרה היא המקיימת ומגינה על הישוב פה באר"י לולא מתקיים פה הפסוק בסוף קדושים ושמרתם את כל חוקתי וכו' ולא תקיא הארץ אתכם".

אלפי מפגינים בירושלים ובני ברק: פקקי ענק ועימותים עם שוטרים קובי רוזן | 18:27

הגרמ"ה הירש הוסיף: "אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תערצו מפניהם, עמדו חזקים ברוחכם, ד' עמכם גבורי החיל, ואנו בעז"ה נעשה כל מאמץ לדאוג לכם ולשאר בני הישבות הקד' מעמידי העולם".

כפי שדווח מוקדם יותר ב'כיכר השבת', הפגנת בני התורה הספרדים צפויה להתחיל היום (חמישי) בשעה 17:00 בצומת בר אילן בירושלים, בעקבות מעצר בני התורה.

במקביל להפגנת הספרדים, גם הפלג הירושלמי צפוי לצאת להפגין, ההפגנה תתקיים ככל הנראה באזור כביש 4.

במקביל להפגנות הציבור החרדי על אובדן הדרך של מדינת ישראל ורדיפתם האישית של לומדי התורה, צפויות גם הפגנות של משפחות החטופים.