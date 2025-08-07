כיכר השבת
"אשריכם שנתפסתם על דברי תורה"

״נעשה כל מאמץ לדאוג לכם״ | הגרמ"ה הירש במכתב דרמטי לבחורים שנעצרו על ידי הצבא

מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש שלח מכתב חיזוק אישי לבני הישיבות העצורים, דרך ארגון "עזרם ומגינם" | "אתם חלוצים בראש המחנה מול הגזירות – ואנו נעשה כל מאמץ לדאוג לכם" | 'כיכר השבת' עם נוסח המכתב המלא (חרדים)

הגרמ"ה הירש (צילום: באדיבות )

ברקע סערת בני הישיבות, מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש, יצא במכתב חריג אל בני ישיבות שנעצרו לאחרונה על ידי השלטונות בעקבות מעמדם כבחורי ישיבה.

המכתב נמסר על ידי ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, אשר עושה את דרכו בשעות אלו כדי לבקר את העצורים בבית המעצר מטעם ארגון "עזרם ומגינם" הפועל לסייע להם משפטית ומוראלית.

ראש הישיבה פותח את מכתבו: "לכבוד הבחורים האחים החשובים בני משפחת יצחקוב ד' עליכם יחיו, אשריכם שנתפסתם על דברי תורה שאין אתם מתייראים לנתק עצמכם ממקור החיים, וכדאי הוא הנסיון הזה להקריב חיי שעה בשביל חיי נצח, וזה יביא לכם סייעתא דשמיא מיוחדת".

ראש הישיבה המשיך לעודד את הבחורים: "אתם חלוצים בראש המחנה מול הפעולות והגזרות הקשות על קיום עולם התורה שהיא כל תכליתנו בחיים ולימודה בטהרה היא המקיימת ומגינה על הישוב פה באר"י  לולא מתקיים פה הפסוק בסוף קדושים ושמרתם את כל חוקתי וכו' ולא תקיא הארץ אתכם".

הגרמ"ה הירש הוסיף: "אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תערצו מפניהם, עמדו חזקים ברוחכם, ד' עמכם גבורי החיל, ואנו בעז"ה נעשה כל מאמץ לדאוג לכם ולשאר בני הישבות הקד' מעמידי העולם".

כפי שדווח מוקדם יותר ב'כיכר השבת', הפגנת בני התורה הספרדים צפויה להתחיל היום (חמישי) בשעה 17:00 בצומת בר אילן בירושלים, בעקבות מעצר בני התורה.

במקביל להפגנת הספרדים, גם הפלג הירושלמי צפוי לצאת להפגין, ההפגנה תתקיים ככל הנראה באזור כביש 4.

במקביל להפגנות הציבור החרדי על אובדן הדרך של מדינת ישראל ורדיפתם האישית של לומדי התורה, צפויות גם הפגנות של משפחות החטופים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
אולי אנחנו נמצאים בהסתר פנים? כמו שהיינו בשואה?
עקיבא יוסף
9
אבל אשמים אנחנו. שלא דרשנו מהחכים להעיף את היועשמית המחבלת הזו.והעל היה בא למקומו בשלום.
קובי
8
מן הראוי לחזק את החיילים והחטופים
חיים אריה
7
הפלג מפגין כידוע עם הצבור הספרדי בירושלים ומעט ישארו בב"ב מי שאין ביכולתו ובכוחו לעלות
כע
6
הטקסטים נלקחו ממכתבי ראשי ישיבות של הפלג? בואו נקצר את הדרך תפגשו עם עורכי הפלס ויציידו אתכם בכל המידע הנצרך מכתבי ראשי הישיבות התבטואיות ושיחות של ר' שמואל הרי לאט לאט כולכם תהיו שם ומי שלא ילך לצבא אז חבל שזה יהיה מאוחר ולא מוצלח
לוי
5
למה גדולי ישראל לא מכריזים על פירוק המדינה עם הפגנות מה קורה כאן עד ה"בן תויירה האחרון"
חכם אחד
4
אין התחשבות במצב הקיים .אפילו חתן יוצא מחדרו וכל שכן בן ישיבה או מי שרק רשום בישיבה..כנראה האמונה חלשה וחשש לחילון בצבא .כנראה מה שמחזיק במסגרת החרדי הוא ההווי החברתי והתמיכה שידוך טוב או לחץ חברתי -סביבתי.
חרדי
3
בתורה המונח חלוץ משמש לאפיון ההולכים בראש המחנה כדי לכבוש את הארץ. החידוש המפתיע כאן שראש הישיבה משתמש באותו מונח כדי לאפיין את המחנה שאליהם אמר משה רבנו "הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה", דהיינו אלה שאינם חלוצים. אלא כמו שאמרו חז"ל שבעים פנים לתורה.
יצחק
2
הלואי שהוא יעשה מאמץ להקל המשא הגדולה מעל כתפי חיילי המילואים!
George
1
דברים כדורבנות של הר"ג הירש אבל זה לא מספיק, עכשיו מצפים השפעה מעשית של הפוליטיקאים ולא דיבורים שהם טובים רק בהבטחות .
דוד כהן

