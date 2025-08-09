בי"ד רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרבני והרוחני פרסם מכתב מיוחד לאנ"ש חסידי חב"ד, להורי תלמידי הישיבות ולתלמידי הישיבות בעצמם, ובהם הבהיר את עמדתו הברורה והחד משמעית בנושא הגיוס.

"דעת בית הדין, לאור דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע הינה כדלקמן", נכתב בפתח המכתב, "תפקידם של תלמידי הישיבות עד זמן נישואיהם ופרק זמן לאחר נישואיהם הוא ללמוד תורה נגלה וחסידות. תפקיד זה הינו חלק ממערך ההגנה והשמירה על עם ישראל בכל הדורות. לימודם של תלמידי הישיבות בארץ ישראל מהווה חיוניות לביטחון עם ישראל.

"כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ביאר פעמים רבות כי תלמידי הישיבות והכוללים אינם משתמטים מהמערכה, אלא בלימוד תורתם הם נושאים וממלאים את תפקידם החיוני בהגנה על עם ישראל. המשך לימודם של תלמידי הישיבות והכוללים אינו רק זכות, אלא אף חובה ממשית המוטלת עליהם לצורך ההגנה על עם ישראל. כך היה עד עתה, וכך ימשיך להיות בעזרת ה'".

עוד כותבים חברי ביה"ד, הגוף העליון של החסידות, "דברים אלו נכונים ביתר שאת בתקופה זו, בה מתנהלת מלחמה נגד אויבי ישראל בכמה חזיתות, ונדרשת שמירה והצלה לעם ישראל בעולם כולו ובפרט בארץ ישראל.

"ידועים דברי חכמינו ז"ל בגמרא (סנהדרין מט:): 'אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ואילמלא יואב לא עסק דוד בתורה', ועל פי פירוש רש"י שם: שעסק בתורה עמדה ליואב במלחמותיו. תלמידי הישיבות והכוללים פועלים במערכה על ידי לימוד התורה, יחד עם החיילים בצבא אשר מגינים בגופם על עם ישראל במסירות נפש בארץ ישראל.

"בנוסף ללימוד בישיבה גם לאחר שנות הלימוד, התפקיד המרכזי הכללי של חסיד שהועיד לו הרבי – הוא בהפצת היהדות והמעיינות בגשמיות וברוחניות, ולהתמסר לטובתו של כל יהודי".