בי"ד רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרבני והרוחני פרסם מכתב מיוחד לאנ"ש חסידי חב"ד, להורי תלמידי הישיבות ולתלמידי הישיבות בעצמם, ובהם הבהיר את עמדתו הברורה והחד משמעית בנושא הגיוס.
"דעת בית הדין, לאור דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע הינה כדלקמן", נכתב בפתח המכתב, "תפקידם של תלמידי הישיבות עד זמן נישואיהם ופרק זמן לאחר נישואיהם הוא ללמוד תורה נגלה וחסידות. תפקיד זה הינו חלק ממערך ההגנה והשמירה על עם ישראל בכל הדורות. לימודם של תלמידי הישיבות בארץ ישראל מהווה חיוניות לביטחון עם ישראל.
"כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ביאר פעמים רבות כי תלמידי הישיבות והכוללים אינם משתמטים מהמערכה, אלא בלימוד תורתם הם נושאים וממלאים את תפקידם החיוני בהגנה על עם ישראל. המשך לימודם של תלמידי הישיבות והכוללים אינו רק זכות, אלא אף חובה ממשית המוטלת עליהם לצורך ההגנה על עם ישראל. כך היה עד עתה, וכך ימשיך להיות בעזרת ה'".
עוד כותבים חברי ביה"ד, הגוף העליון של החסידות, "דברים אלו נכונים ביתר שאת בתקופה זו, בה מתנהלת מלחמה נגד אויבי ישראל בכמה חזיתות, ונדרשת שמירה והצלה לעם ישראל בעולם כולו ובפרט בארץ ישראל.
"ידועים דברי חכמינו ז"ל בגמרא (סנהדרין מט:): 'אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ואילמלא יואב לא עסק דוד בתורה', ועל פי פירוש רש"י שם: שעסק בתורה עמדה ליואב במלחמותיו. תלמידי הישיבות והכוללים פועלים במערכה על ידי לימוד התורה, יחד עם החיילים בצבא אשר מגינים בגופם על עם ישראל במסירות נפש בארץ ישראל.
"בנוסף ללימוד בישיבה גם לאחר שנות הלימוד, התפקיד המרכזי הכללי של חסיד שהועיד לו הרבי – הוא בהפצת היהדות והמעיינות בגשמיות וברוחניות, ולהתמסר לטובתו של כל יהודי".
הרבנים מוסיפים ואומרים "בנוגע למעשה", כי "ברור הדבר שעל פי הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, על הבחורים הצעירים והאברכים להמשיך בלימודם בישיבות ובכוללים. בכך הם מסייעים למערך ההגנה על ארץ ישראל והיושבים בה".
בנוסף, מבהירים הרבנים כי "אין לקחת חלק בתוכניות אשר לא מאפשרות לימוד בישיבה עד החתונה ותקופה לאחריה בכולל. בתקופה זו – 'ויכסה חושך ארץ' – ישנם בחורים רבים שמקבלים צו גיוס. עליכם לזכור את תפקידכם החשוב והחיוני בלימוד התורה הנגלית והחסידות, ולהגביר את התמסרותכם".
הרבנים שליט"א מבהירים את עמדתם ואומרים נחרצות: "אל תתפעלו ממניעות ומעיכובים מבחוץ. שאבו כח ממאמרי חסידות ימי ההנהגה של רבותינו נשיאינו, ומדורות החסידים אשר מסרו נפשם בעמידה איתנה נגד פשרות בחינוך והליכה בדרך המצוות והחסידות".
בנוסף, מצרפים הרבנים עוד מספר הנחיות טכניות לקהל החסידים, כיצד עליהם לנהוג, בכל הנוגע לנוסעים לציון הק' של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, לחודש החגים וכן לשנת הלימוד "קבוצה" בבית מדרשו של הרבי זי"ע - למסיימי שיעור ג' בישיבות הגדולות של חסידות חב"ד.
0 תגובות