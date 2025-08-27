יו"ר מרכז 'מגן ומושיע' ישראל פרוש שיגר מכתב לשגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי, בבקשה שיערב את הממשל האמריקאי בפגיעה בלומדי התורה בארץ ישראל אשר הינם בעלי אזרחות אמריקאית בנוסף לאזרחות הישראלית, ואשר בעקבות גזירת הגיוס נרדפים על ידי השלטונות, ובין היתר נאסר עליהם לצאת מהארץ.

במכתבו הוא מציין כי הוא פונה "בשם אלפי אזרחי ארצות הברית, אשר מוצאים את עצמם כעת במצוקה קשה עקב פגיעות חמורות בזכויות האזרח שלהם מצד הרשויות המשפטיות בישראל".

"כידוע לך", מוזכר במכתב, "בוטלה באופן זמני ההסדר ארוך השנים – שנשמר כמעט שבעים וחמש שנה – לפיו אזרחים ישראלים המקדישים את חייהם ללימוד תורה פטורים משירות צבאי. החלטה זו נוגעת כעת גם לאלפי אזרחי ארצות הברית, אשר בנוסף לאזרחותם האמריקאית מחזיקים גם באזרחות ישראלית".

עוד מוסיף: "בעקבות ביטול ההסדר, הורתה היועצת המשפטית לממשלה בישראל על סנקציות חריפות כלפי אותם אנשים – כ־80,000 במספרם, ובתוכם אלפי אזרחים אמריקאים. בין הסנקציות: צווי עיכוב יציאה מהארץ המונעים מהם לעזוב את ישראל, וכן איום במעצר".

הוא הוסיף ופנה לשגריר: "כבוד השגריר, ה"עבירה" היחידה של אותם אזרחים אמריקאים היא דבקותם בלימוד התורה. אתה עצמך הצהרת בפומבי כי לימוד התורה הוא הצלתו של העם היהודי. על כן, אין זה מתקבל על הדעת שאזרחים אמריקאים ייחשבו לעבריינים בשל מעשה המגלם את אמונתם, מורשתם ותרומתם לעם היהודי.

"למעשה, ישנם אזרחים אמריקאים כאלה המבקשים אף לוותר על אזרחותם הישראלית – ולהותיר בידם את אזרחותם האמריקאית בלבד – כדי שיוכלו להמשיך בלימוד התורה ללא הפרעה. אולם תחת ההגבלות הנוכחיות, אין הם רשאים לעזוב את ישראל כדי לממש זכות זו.

"לפיכך אנו פונים אליך, בשם אזרחי ארצות הברית שומרי החוק הללו, בבקשה שתפעל למנוע את המצב האבסורדי שבו נמנעת מאמריקאים הזכות לשוב לארצם רק בשל מחלוקות פוליטיות ומשפטיות פנימיות בישראל. אזרחים אלה זכאים לאותו כבוד והגנה הניתנים לכל אזרח אמריקאי, בכל מקום שהוא שוהה.

"הינך נודע בכבודך העמוק לעם היהודי ולתורתו. עתה אנו קוראים לך, כנציג ארצות הברית בישראל, לפעול בדחיפות מול הרשויות הישראליות להסרת ההגבלות הללו, ולהבטיח כי אזרחים אמריקאים לא ייענשו בשל אמונתם ומסירותם ללימוד התורה. כמו כן, אנו מבקשים שתביא את הפנייה הזו לידיעת הממשל בוושינגטון, כדי שהנושא יטופל בדרגים הגבוהים ביותר", נחתם המכתב.

מאחורי המכתב עומדים פניות של אלפי אזרחי ארצות הברית, בהם מאות אשר נרשמו כבר באופן אקטיבי במרכז 'מגן ומושיע' וביקשו לצרף את שמם למהלך.