אלול - ועדיין אין לילד ישיבה? הישיבה שתגלה את הילד שלכם מחדש

חלק ממוסדות "מגן אברהם" בראשות הרב חיים פרקל, ופועל במסגרת חרדית המותאמת לעולם הערכים של התלמידים ומשפחותיהם ( צילום: יח"צ )

כל הורה לנער מתבגר מכיר את הרגע הזה שבו עולה השאלה: האם המערכת באמת רואה את הילד שלי? האם היא מזהה את נקודות החוזק שלו מעבר לאתגרים, ומעניקה לו את תחושת המסוגלות והאמונה שמגיעות לו?

במוסד החינוכי 'נתיבי נועם' בגבעת שאול בירושלים (מבית מוסדות "מגן אברהם"), התשובה לשאלה הזו מקבלת ביטוי מעשי מדי יום. לקראת שנת הלימודים הקרובה, המוסד משלים שורת שדרוגים מקיפה במבנה, בצוות ובתוכניות הלימוד, כדי להבטיח שכל תלמיד יקבל את המענה המדויק והאיכותי ביותר להצלחתו. לומדים, צומחים – וחוזרים הביתה בכל יום 'נתיבי נועם' פועל כמסגרת חינוכית חרדית מותאמת לגילאי 11–18, המשלבת רמה מקצועית גבוהה לצד שמירה על עולם הערכים של המשפחה. אחד היתרונות הבולטים של המוסד הוא היותו מסגרת יום ללא פנימייה – מודל המאפשר לנער ליהנות ממעטפת תומכת, טיפולית ולימודית לאורך שעות היום, תוך שמירה על העוגן המשפחתי והחם בבית.

צוות הישיבה מארח את הרב הראשי לשעבר הרב דוד לאו בישיבה ( צילום: יח"צ )

מה מחכה לתלמידים בשנה הקרובה?

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סביבת למידה משודרגת: מבנה המוסד עבר שיפוץ והרחבה מקיפים, הכוללים מרחבי לימוד חדשים ומזמינים המעניקים חוויית למידה נעימה ומקדמת.

מבנה המוסד עבר שיפוץ והרחבה מקיפים, הכוללים מרחבי לימוד חדשים ומזמינים המעניקים חוויית למידה נעימה ומקדמת. יחס אישי בליווי מומחים: הצוות החינוכי והמקצועי הורחב משמעותית, ומשלב אנשי חינוך לצד מומחי טיפול וייעוץ הפועלים יחד כדי לבנות עבור כל נער תוכנית התקדמות אישית.

הצוות החינוכי והמקצועי הורחב משמעותית, ומשלב אנשי חינוך לצד מומחי טיפול וייעוץ הפועלים יחד כדי לבנות עבור כל נער תוכנית התקדמות אישית. תוכנית לימודים בונה מסוגלות: לצד לימודי הקודש והלימודים הכלליים, נבנתה תוכנית גמרא ייעודית ומדורגת, המאפשרת לכל תלמיד להתקדם בקצב שלו ולחוות חוויות הצלחה אמיתיות בלימוד.

לצד לימודי הקודש והלימודים הכלליים, נבנתה תוכנית גמרא ייעודית ומדורגת, המאפשרת לכל תלמיד להתקדם בקצב שלו ולחוות חוויות הצלחה אמיתיות בלימוד. עולם עשיר של פעילות והתנסות מעשית: מערך חוגים נרחב הכולל את הקמפוס הקולינרי (בישול ואפייה), טיפול בבעלי חיים ואילוף כלבים, ספורט וכדורגל, וסדנאות אמנות – כלים המפתחים מיומנויות לחיים, ביטחון עצמי וחדוות עשייה.

לראות את הכוחות שמעבר לקושי "המפתח לחינוך אמיתי הוא היכולת לזהות את הכוחות הפנימיים של הנער ולתת להם מקום לצמוח," מסביר מנהל המוסד, הרב נחמן דובדבני. המוסד, הפועל תחת מוסדות "מגן אברהם" בנשיאות הרב חיים פרקל, חורט על דגלו מתן מענה מכבד, מעצים ומקצועי לכל נער.

ההרשמה לשנת הלימודים בעיצומה – מספר המקומות מוגבל לקראת פתיחת השנה נותרו מקומות אחרונים לקליטת תלמידים חדשים המתאימים לאופי המסגרת.

הקבלה למוסד נעשית באמצעות ועדת זכאות ואפיון של הרשות המקומית ובהתאם לקריטריונים.