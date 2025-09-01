ישיבת "קול אליהו" ברכסים: גידול דרמטי ל-800 תלמידים

ישיבת "קול אליהו" ברכסים, בראשות הגאון רבי יצחק סופר, פתחה את "זמן אלול" ברישום מוצלח במיוחד, המעיד על פריחה מחודשת בישיבה לאחר הסתלקותו של ראש הישיבה הקודם, הגאון רבי אליהו ציון סופר זצ"ל, לפני כשנתיים.

הישיבה חווה גידול משמעותי במספר תלמידיה. שיעור א' לבדו מונה כ-160 בחורים חדשים. בנוסף, נפתח סניף חדש של הישיבה בעיר ביתר עילית, בהובלת אחיו של ראש הישיבה, הרה"ג ר' יהודה סופר, ובו לומדים כ-40 בחורים בשיעור א' ועוד 30 בחורים מ"הקיבוץ". עם פתיחת הזמן הנוכחי, מספר הבחורים הכולל בשני המוסדות עומד על כ-800 תלמידים.

הגידול המואץ במספר התלמידים הביא לצורך בשיפורים מהותיים בתשתיות הישיבה. כדי לאפשר לבחורים ללמוד ולהתפלל ברווח ובשלווה, שופץ והורחב חדר האוכל הראשי. הותקנו בו מיזוג אוויר ותאורה חדשים כדי לתת מענה הולם לכלל התלמידים. בנוסף, נבנתה קומת פנימייה חדשה במיוחד עבור הבחורים החדשים, על מנת להעניק להם תנאים נוחים ומסודרים שיאפשרו להם להתרכז באופן מלא בלימוד תורה, "בלי שום דבר גשמי שיוכל לתפוס את הראש", כפי שנמסר מגורמים בישיבה.

עם פתיחת הזמן, מסר ראש הישיבה, הגאון רבי יצחק סופר, שיעור כללי מרתק במסכת קידושין בסוגיה "האומר לחבירו צא וקדש לי אישה לפלוני". לאחר תפילת ערבית, נשא ראש הישיבה שיחת מוסר מרגשת, בה הדגיש את מעלת התורה, בפרט בחודש אלול. הוא קרא לבחורים לנצל את הימים הקדושים האלה, המכונים "אני לדודי ודודי לי", להגברת הלימוד והדבקות בתורה.

בעקבות ההתרחבות המשמעותית והצורך במימון השיפוצים והבנייה החדשה, יצא ראש הישיבה למסע גיוס כספים ב"מדינת הים" (חו"ל). מטרת המסע היא לגייס את המשאבים הנדרשים כדי להמשיך לתמוך ולסייע למאות הבחורים החדשים והוותיקים, ולאפשר להם להמשיך ולצמוח בלימוד תורה ללא מפריע.