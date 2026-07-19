בהצהרה מפתיעה שנמסרה מוצאי שבת האחרון, חשף אלמוג כהן, מאמן קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, כי הוא שומר שבת ומגיע ברגל למשחקי הקבוצה המתקיימים מיד בצאת השבת. הדברים נאמרו לאחר המשחק מול הפועל תל אביב באצטדיון טדי בירושלים.

"לקחתי את זה ב-100 אחוז, ברור שלא אפגע בשבת כי זה יותר חשוב מהכל", הבהיר כהן בדבריו לכלי התקשורת. המאמן הוסיף כי הוא מתכוון להמשיך בדרך זו: "אבל כמו שהיום הלכתי ברגל כך אעשה זאת תמיד, אשן במלון סמוך ואלך ברגל, אעשה את כל ההשתדלות".

הצהרתו של כהן מצטרפת לשורה של דמויות ציבוריות חרדיות ודתיות שהביעו בשנים האחרונות מחויבות לשמירת שבת גם במחיר ויתורים מקצועיים.

יצוין כי בעבר התייחס הרב הראשי לישראל לסוגיית חילול שבת לצורכי העלאת מורל, וקבע בבהירות כי אין בכך היתר הלכתי. במקרה של כהן, המדובר בהגעה למשחקים לאחר צאת השבת, כאשר הוא נוקט באמצעים להימנע מחילול שבת.