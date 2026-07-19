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הצהרה מפתיעה

מאמן בית"ר ירושלים חשף: כך אני לא מחלל שבת במשחק המתקיים מיד במוצ"ש

המאמן אלמוג כהן מסר לאחר המשחק מול הפועל תל אביב, כיצד הוא שמר על השבת, למרות המשחק שהתקיים עם צאת השבת • 'אשן במלון סמוך ואלך ברגל למשחקים' | הצהרה מפתיעה (ספורט)

4תגובות
אלמוג כהן (צילום: באדיבות המצלם)

בהצהרה מפתיעה שנמסרה מוצאי שבת האחרון, חשף אלמוג כהן, מאמן קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, כי הוא שומר שבת ומגיע ברגל למשחקי הקבוצה המתקיימים מיד בצאת השבת. הדברים נאמרו לאחר המשחק מול הפועל תל אביב באצטדיון טדי בירושלים.

"לקחתי את זה ב-100 אחוז, ברור שלא אפגע בשבת כי זה יותר חשוב מהכל", הבהיר כהן בדבריו לכלי התקשורת. המאמן הוסיף כי הוא מתכוון להמשיך בדרך זו: "אבל כמו שהיום הלכתי ברגל כך אעשה זאת תמיד, אשן במלון סמוך ואלך ברגל, אעשה את כל ההשתדלות".

הצהרתו של כהן מצטרפת לשורה של דמויות ציבוריות חרדיות ודתיות שהביעו בשנים האחרונות מחויבות לשמירת שבת גם במחיר ויתורים מקצועיים.

יצוין כי בעבר התייחס הרב הראשי לישראל לסוגיית חילול שבת לצורכי העלאת מורל, וקבע בבהירות כי אין בכך היתר הלכתי. במקרה של כהן, המדובר בהגעה למשחקים לאחר צאת השבת, כאשר הוא נוקט באמצעים להימנע מחילול שבת.

שמירת שבתאלמוג כהןהפועל תל אביבביתר ירושליםמאמןשומר שבת

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3
אלמוג כהן לא המאמן בכלל. ברק יצחקי המאמן....מעניין איזה חנון כתב את הכתבה הזו?
אילן
הלוווו ברק יצחקי עזב מזמן ואלמוג מונה במקומו
אתה יצאת חנון 🤣🤣🤣
2
המשחק היה באצטדיון בנתניה לא בטדי. וכל הכבוד לאלמוג כהן התותח שהביא את ביתר ירושלים לפסגת הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות ולא מתבייש ולא מתנצל על שמירת השבת ביתר ירושלים צריכה להניף את דגל השבת בכדורגל הישראלי ולהתנגד למשחקים בשבת כמו שהיה שנים רבות.
כולנו עם ביתר
1
ביתר חייבת לחזור להפסיק לשחק בשבת לביתר יש אלפי אוהדים דתיים ומסורתיים ששמירת השבת חשובה להם יותר מהכל
💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤

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