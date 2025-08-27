כיכר השבת
קל להכנה!

חטיף שוקולד וחלווה שמשגע את הרשת: מתכון מנצח

הכירו את החטיף שיגרום לכם להתחבא במטבח עם הקופסה כדי שלא יגמר לפני שהספקתם לטעום. שילוב של שוקולד עשיר עם חלווה מתוקה ואגוזים פריכים - וכל זה בהכנה של פחות מ-10 דקות עבודה: מתקתקים, נמסים בפה… וממש לא צריך להיות קונדיטור כדי להכין אותם (אוכל ומתכונים)

החטיף הקפוא שהופך כל ביס לחגיגה - חייבים לנסות בבית (צילום: באדיבות המצלם)
סועדים10
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    (לתבנית בינונית):

    • 200 גרם שוקולד מריר איכותי (או חלבי - לבחירתכם)
    • 3 כפות טחינה גולמית איכותית
    • 3 כפות סילאן / דבש
    • ½ כפית תמצית וניל (לא חובה, אבל מומלץ)
    • 100 גרם חלווה מפוררת (כל טעם שאתם אוהבים - וניל/פיסטוק/קקאו)
    • ½ כוס אגוזים קצוצים (פקאן/שקדים/פיסטוק - מה שיש בבית)
    • קורט מלח גס (מבליט את הטעמים ומאזן מתיקות)

    אופן ההכנה

    ממסים את השוקולד: שוברים את השוקולד לקוביות, ממיסים בבאן-מארי (קערה מעל סיר עם מים חמים) או במיקרוגל בפולסים של 30 שניות עד שהוא נמס לגמרי.

    מערבבים פנימה: מוסיפים לטחינה, סילאן ותמצית וניל ומערבבים היטב עד שהתערובת חלקה ומבריקה.

    מוסיפים את הקראנץ’: מקפלים פנימה את החלווה המפוררת והאגוזים הקצוצים.

    שוטחים: יוצקים את התערובת לתבנית בינונית מרופדת בנייר אפייה ושוטחים לגובה אחיד של כ-2 ס”מ.

    הקפאה: מכניסים למקפיא לשעתיים לפחות, עד להתייצבות מוחלטת.

    חותכים ומגישים: חותכים לקוביות או מלבנים קטנים והחטיפים מוכנים!

    טיפים לשדרוג

    אפשר להוסיף פנימה קוקוס קלוי או קצת חמוציות מיובשות למי שאוהב משחק טעמים.

    רוצים קינוח עוד יותר חגיגי? טבלו חצי מהקוביות שוב בשוקולד מומס וקבלו מראה של “פרלינים” יוקרתיים.

    החטיפים נשמרים במקפיא עד חודש - אבל האמת? הם לא ישרדו יומיים.

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (99%)

    לא (1%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בקינוחים :

    לעוד כתבות
    כיכר השבת
    פנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר