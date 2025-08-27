חטיף שוקולד וחלווה שמשגע את הרשת: מתכון מנצח

(לתבנית בינונית):

200 גרם שוקולד מריר איכותי (או חלבי - לבחירתכם)

3 כפות טחינה גולמית איכותית

3 כפות סילאן / דבש

½ כפית תמצית וניל (לא חובה, אבל מומלץ)

100 גרם חלווה מפוררת (כל טעם שאתם אוהבים - וניל/פיסטוק/קקאו)

½ כוס אגוזים קצוצים (פקאן/שקדים/פיסטוק - מה שיש בבית)

קורט מלח גס (מבליט את הטעמים ומאזן מתיקות)

אופן ההכנה

ממסים את השוקולד: שוברים את השוקולד לקוביות, ממיסים בבאן-מארי (קערה מעל סיר עם מים חמים) או במיקרוגל בפולסים של 30 שניות עד שהוא נמס לגמרי.

מערבבים פנימה: מוסיפים לטחינה, סילאן ותמצית וניל ומערבבים היטב עד שהתערובת חלקה ומבריקה.

מוסיפים את הקראנץ’: מקפלים פנימה את החלווה המפוררת והאגוזים הקצוצים.

שוטחים: יוצקים את התערובת לתבנית בינונית מרופדת בנייר אפייה ושוטחים לגובה אחיד של כ-2 ס”מ.

הקפאה: מכניסים למקפיא לשעתיים לפחות, עד להתייצבות מוחלטת.

חותכים ומגישים: חותכים לקוביות או מלבנים קטנים והחטיפים מוכנים!

טיפים לשדרוג

אפשר להוסיף פנימה קוקוס קלוי או קצת חמוציות מיובשות למי שאוהב משחק טעמים.

רוצים קינוח עוד יותר חגיגי? טבלו חצי מהקוביות שוב בשוקולד מומס וקבלו מראה של “פרלינים” יוקרתיים.

החטיפים נשמרים במקפיא עד חודש - אבל האמת? הם לא ישרדו יומיים.

בתאבון!

