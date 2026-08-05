בלי לטגן אחד-אחד: הפנקייק הענק שכולם ירצו לטעום

אין להשתמש במחבת עם ידית פלסטיק או בתבנית זכוכית שמחוממת כשהיא ריקה.

לבלילת הפנקייק

110 גרם קמח לבן - כשלושת רבעי כוס ועוד 2 כפות

2 כפות סוכר

רבע כפית מלח

3 ביצים גדולות, בטמפרטורת החדר

240 מ"ל חלב

חצי כפית תמצית וניל

20 גרם חמאה

לרוטב הפירות

250 גרם פירות קיץ חתוכים

אפשר להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

נקטרינות, אפרסקים ושזיפים

פירות יער טריים או קפואים

תערובת של מנגו ופירות יער

דובדבנים מגולענים

בנוסף:

2 כפות סוכר

כף מיץ לימון

כפית קורנפלור - רק אם הפירות מפרישים הרבה נוזלים

כף מים - לפי הצורך

לקצפת

250 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה

כף אבקת סוכר

חצי כפית תמצית וניל

כף סירופ מייפל - לא חובה

להגשה

אבקת סוכר

מעט סירופ מייפל או דבש

פירות טריים

עלי נענע - לא חובה

אופן ההכנה

מכינים את רוטב הפירות

מניחים בסיר קטן את הפירות, הסוכר ומיץ הלימון.

מבשלים על אש בינונית במשך 4-6 דקות, עד שהפירות מתרככים מעט ומגירים מיץ, אך עדיין שומרים על צורתם.

אם משתמשים בפירות קפואים ונוצר הרבה נוזל, מערבבים את הקורנפלור עם כף מים, מוסיפים לסיר ומבשלים כדקה נוספת.

מסירים מהאש ומניחים לרוטב להצטנן.

מכינים את הקצפת

מקציפים את השמנת המתוקה עם אבקת הסוכר, הווניל והמייפל עד שמתקבלת קצפת רכה ויציבה.

שומרים במקרר עד להגשה.

מכינים את הבלילה

מערבבים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח.

מוסיפים את הביצים וטורפים. יוצקים בהדרגה את החלב וממשיכים לטרוף, עד שמתקבלת בלילה חלקה ודלילה ללא גושים.

אפשר גם להכניס את כל מרכיבי הבלילה לבלנדר ולעבד במשך כ-20 שניות.

מניחים לבלילה לנוח בטמפרטורת החדר במשך 20 דקות. בזמן הזה מחממים את התנור.

מחממים את המחבת

מחממים תנור ל-220 מעלות, או ל-200 מעלות במצב טורבו.

מכניסים את המחבת הריקה לתנור ומחממים אותה במשך 10 דקות לפחות. המחבת חייבת להיות לוהטת לפני שהבלילה נכנסת אליה.

מוציאים את המחבת בזהירות, מוסיפים את החמאה ומסובבים אותה כך שהחמאה תצפה את התחתית ואת הדפנות.

מחזירים לתנור לדקה אחת, עד שהחמאה נמסה ומתחילה לבעבע.

אופים

מוציאים את המחבת הלוהטת ויוצקים לתוכה מיד את הבלילה.

מחזירים לתנור ואופים במשך 15-20 דקות, עד שהשוליים מתנפחים מאוד, משחימים ונעשים פריכים.

חשוב מאוד: לא פותחים את דלת התנור במהלך 15 הדקות הראשונות. כניסת אוויר קר עלולה לעצור את ההתנפחות.

הפנקייק מוכן כשהשוליים גבוהים וזהובים והמרכז יציב ואינו רוטט.

מרכיבים ומגישים

מניחים לפנקייק להצטנן במשך כ-3 דקות.

מוסיפים למרכז תלוליות של קצפת, יוצקים מעל את רוטב הפירות ומפזרים אבקת סוכר.

אפשר לסיים בזילוף מייפל או דבש ולהוסיף עוד פירות טריים.

מגישים מיד, כשהשוליים עדיין תפוחים ופריכים.

למה הפנקייק לא התנפח?

המחבת לא הייתה חמה מספיק

זהו הגורם הנפוץ ביותר. הבלילה צריכה לפגוש משטח לוהט וחמאה מבעבעת. החום המיידי יוצר אדים שדוחפים את הבלילה כלפי מעלה.

פתחתם את התנור מוקדם

גם כשהפיתוי להציץ גדול, המתינו לפחות 15 דקות. פתיחת הדלת משחררת את החום בדיוק בשלב שבו הפנקייק בונה את הגובה שלו.

השתמשתם במרכיבים קרים

ביצים וחלב בטמפרטורת החדר מסייעים לבלילה להיכנס לתהליך האפייה במהירות. אפשר להניח את הביצים בקערת מים פושרים לכמה דקות ולחמם מעט את החלב.

הבלילה עמדה יותר מדי זמן

מנוחה של כ-20 דקות מועילה, אבל אין צורך להכין את הבלילה שעות מראש. אופים אותה סמוך לסיום המנוחה.

הפנקייק ירד אחרי האפייה

לא מדובר בתקלה. הפנקייק מתנפח בזכות האדים שנוצרים בתוכו, וכשהוא יוצא מהתנור ומתקרר, האדים משתחררים והוא יורד. לכן מצלמים ומגישים מיד.

גרסה מהירה במיוחד

אין זמן להכין רוטב?

אופים את הפנקייק ומגישים אותו עם אבקת סוכר, מיץ לימון, קצפת ופירות טריים. אפשר גם להוסיף כדורי גלידה, ממרח שוקולד, חמאת בוטנים או ריבת חלב.

גרסת פרווה

מחליפים את החלב במשקה סויה או שקדים, את החמאה בשמן קוקוס או במחמאה ואת הקצפת בקצפת צמחית.

חשוב לבחור משקה צמחי שאינו דליל מאוד, כדי לשמור על מרקם הבלילה.

פעילות מושלמת לחופש

אפשר להכין את הבלילה יחד עם הילדים ולתת להם לבחור את התוספות. אחד חותך פירות, אחר מקציף את הקצפת והשלישי מפזר את אבקת הסוכר.

רק את הכנסת המחבת הלוהטת לתנור והוצאתה יש להשאיר למבוגר.

והכי חשוב - הזעיקו את כולם למטבח רגע לפני הפתיחה. המראה של הפנקייק הענק מתרומם מעל שולי המחבת הוא חצי מהכיף.

בתאבון!

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