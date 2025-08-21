כיכר השבת
דיני עקיפה בתור בבריכה או בלונה פארק לבעלי פטור מתור • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: דיני עקיפה בתור בבריכה לבעלי פטור מתור • צפו (יהדות)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני בן אדם לחברו, גזל זמן. אתם יודעים שיש תור. זה לא משחק, זה תור. אנשים, הזמן שלהם יקר. פעמים מגיעים לבריכה, יש איזו מגלשה, כולם ממתינים, ויש אנשים שיש להם צמיד ביד שהם מלווים של נכים, שלא מתעסקים איתם. הוא בא עם הצמיד, נותנים לו לעקוף את כולם. אם הביא איתו את הנכה, או שהוא נכה, זה הזכויות שלו, זה החוק. הבעיה שהמלווים לא נמצאים עם הנכה, הם באים עם הצמיד, ואסור גם לשאול אותם 'למה יש לך צמיד?' כי לא נעים לבייש אותו, והוא מנצל את זה ועוקף את כולם. אנשים ממתינים לפעמים שעות, והוא הולך וחוזר, והולך וחוזר. מה תשיב לבוראך חודש אלול בפתח? אין שום היתר להשתמש בזה אם אתה לא באמת משתמש בזה בפועל, כשאתה נמצא כרגע עם נכה, לשים לב לדבר הזה.

