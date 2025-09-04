האם מותר בשבת להשתמש בדבקיות רב פעמיות? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני תופר בשבת. אדם שתופר, לקח חוט וחיבר שני חלקים יחד, זה תופר. אדם שמדביק בדים, ניירות, עורות, זה גם חיבר שני דברים ביחד, זה גם שייך לתופר. קרע, שייך לקורע. מה קורה להשתמש בדבקיות שהן רב-שימושיות? יושב בשבת, לומד, ראה פה חידוש, פה זה, איך יזכור? יש לו דבקיה, מדביק אותה, סימנייה, מוצאי שבת, מוציא, מחזיר לחבילה. זה סוג דבק שלא נדבק לגמרי, לא כמו סלוטייפ. האם מותר או אסור?

הלכה למעשה, כיוון שהוא עשוי להכניס ולהוציא, וגם יהיה שם עד מחר-מחרתיים, לא משנה, יוציא את זה, עשוי להוציא את זה - זה לא נקרא בגדר תופר. תופר זה דבר שעשוי להיות קבוע, ולכן מותר בשבת להשתמש בדבקיות ואין בזה חשש בכלל.

