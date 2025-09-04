כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

האם מותר בשבת להשתמש בדבקיות רב פעמיות? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר בשבת להשתמש בדבקיות רב פעמיות? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני תופר בשבת. אדם שתופר, לקח חוט וחיבר שני חלקים יחד, זה תופר. אדם שמדביק בדים, ניירות, עורות, זה גם חיבר שני דברים ביחד, זה גם שייך לתופר. קרע, שייך לקורע. מה קורה להשתמש בדבקיות שהן רב-שימושיות? יושב בשבת, לומד, ראה פה חידוש, פה זה, איך יזכור? יש לו דבקיה, מדביק אותה, סימנייה, מוצאי שבת, מוציא, מחזיר לחבילה. זה סוג דבק שלא נדבק לגמרי, לא כמו סלוטייפ. האם מותר או אסור?

הלכה למעשה, כיוון שהוא עשוי להכניס ולהוציא, וגם יהיה שם עד מחר-מחרתיים, לא משנה, יוציא את זה, עשוי להוציא את זה - זה לא נקרא בגדר תופר. תופר זה דבר שעשוי להיות קבוע, ולכן מותר בשבת להשתמש בדבקיות ואין בזה חשש בכלל.

צפו בפינה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהלכה בשישים שניות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר