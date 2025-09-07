האם מותר לקרוע טיקט מהבגד - בשבת? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות שבת קודש. קנינו בגד חדש, גרביים חדשות, ויש לנו שם איזה תווית, טיקט או טיקט בחליפה או פלסטיק שמחבר את הגרביים או איזה חוט, האם מותר בשבת לקרוע את זה או לא?

מה הסוגיה? הסוגיה היא סוגיה של מכה בפטיש. כל דבר שהגמר שלו של עשיית הכלי - זה איסור דאורייתא, איסור מהתורה. תווית, טיקט, תפר גרביים - לא תפר של כיס בחליפה, זה איסור מוחלט - מותר בשבת, למה? כי לאחר שהכלי היה גמור ומוכן, הגרביים היו מוכנות, החולצה הייתה מוכנה, הג'קט היה מוכן, חיברו לו תווית. אז זה כמו פסולת שאני רוצה להוציא. מותר להוציא, מותר לקרוע, אין בזה חשש. אם זה היה חלק מהייצור שלו, אז זה הגמר שלו, אי אפשר ללבוש בלי זה, לא צורה. זה המכה בפטיש.

לכן, כיסים של חליפה, הרבה פעמים שהכיסים נעשים בחתיכות בנפרד, אחר כך מחברים את החליפה. אז זה מכה בפטיש. לפתוח כיס תפור - אסור בשבת. שאר הדברים שאמרתי, מותרים.

