כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

האם מותר לקרוע טיקט מהבגד - בשבת? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לקרוע טיקט מהבגד - בשבת? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Dor Pazuelo/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות שבת קודש. קנינו בגד חדש, גרביים חדשות, ויש לנו שם איזה תווית, טיקט או טיקט בחליפה או פלסטיק שמחבר את הגרביים או איזה חוט, האם מותר בשבת לקרוע את זה או לא?

מה הסוגיה? הסוגיה היא סוגיה של מכה בפטיש. כל דבר שהגמר שלו של עשיית הכלי - זה איסור דאורייתא, איסור מהתורה. תווית, טיקט, תפר גרביים - לא תפר של כיס בחליפה, זה איסור מוחלט - מותר בשבת, למה? כי לאחר שהכלי היה גמור ומוכן, הגרביים היו מוכנות, החולצה הייתה מוכנה, הג'קט היה מוכן, חיברו לו תווית. אז זה כמו פסולת שאני רוצה להוציא. מותר להוציא, מותר לקרוע, אין בזה חשש. אם זה היה חלק מהייצור שלו, אז זה הגמר שלו, אי אפשר ללבוש בלי זה, לא צורה. זה המכה בפטיש.

לכן, כיסים של חליפה, הרבה פעמים שהכיסים נעשים בחתיכות בנפרד, אחר כך מחברים את החליפה. אז זה מכה בפטיש. לפתוח כיס תפור - אסור בשבת. שאר הדברים שאמרתי, מותרים.

צפו בפינה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהלכה בשישים שניות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר