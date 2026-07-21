כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

דיני ההקפדה בנטילת ידיים בתשעה באב שלא יגלוש מהאצבעות • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: דיני ההקפדה בנטילת ידיים בתשעה באב שלא יגלוש מהאצבעות • צפו (יהדות)

דיני ההקפדה בנטילת ידיים בתשעה באב שלא יגלוש מהאצבעות
דיני ההקפדה בנטילת ידיים בתשעה באב שלא יגלוש מהאצבעות| צילום: תמונת ראשית, צילום אילוסטרציה: Nati Shohat/Flash90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני איסור רחיצה בתשעה באב. אתם יודעים, אפילו להושיט אצבעו במים אסור בתשעה באב וביום הכיפורים, ואם יש לו לכלוך מיוחד מותר עד סוף קשרי האצבעות. כשנוטל ידיו, אם חרג קצת מהאצבעות - זה לא בגדר רחיצה אסורה.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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