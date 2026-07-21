דיני ההקפדה בנטילת ידיים בתשעה באב שלא יגלוש מהאצבעות

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני איסור רחיצה בתשעה באב. אתם יודעים, אפילו להושיט אצבעו במים אסור בתשעה באב וביום הכיפורים, ואם יש לו לכלוך מיוחד מותר עד סוף קשרי האצבעות. כשנוטל ידיו, אם חרג קצת מהאצבעות - זה לא בגדר רחיצה אסורה.

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