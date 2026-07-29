כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

מותר להשתמש בגחלים שעשו עליהם בשר לא כשר? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מותר להשתמש בגחלים שעשו עליהם בשר לא כשר? • צפו (יהדות)

מותר להשתמש בגחלים שעשו עליהם בשר לא כשר? • צפו
מותר להשתמש בגחלים שעשו עליהם בשר לא כשר? • צפו| צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Olivier Fitoussi/Flash90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני איסור והיתר הקשור לבין הזמנים. עושים על האש בפראק וחסר לנו גחלים, ואז אנו מוצאים פח של גחלים, אך יש בעיה - חלק מהנופשים במקום גויים, שעשו על הגחלים מאכלות אסורות, האם אפשר להשתמש בזה לבשר כשר למהדרין?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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