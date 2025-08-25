כיכר השבת
ברכה נדירה

השנה לא מוותרים! 94 סנגורים לקראת יום הדין

94 יתומים ויתומות מתחתנים בחודש אלול, והגאון רבי דב לנדו קורא לכל יהודי בעל לב רחום להתאמץ למענם ולתרום סכום של עשרה שקלים לכל יתום – בזכות זה מברך הרב בתימת יד קדשו המלאה, שהתורמים יזכו לכתיבה וחתימה טובה (חרדים)

השנה לא מוותרים! 94 סנגורים לקראת יום הדין (צילום: באדיבות המצלם)

ימי הרחמים והסליחות כבר כאן, והימים הנוראים מעבר לפינה, אבל בזמן שאנחנו עסוקים בהכנה נפשית לקראת ימי הדין בראש השנה וביום הכיפורים, יש לא מעט חתנים וכלות שעושים את ההכנות האחרונות לקראת יום חתונתם שיחל בקרוב מאוד בעז"ה.

ב'קופת העיר' גיבשו את הרשימה המלאה של הבקשות לסיוע במימון חתונות של יתומים ויתומות, ולאחר בדיקת הזכאות נמצא כי הרשימה כוללת לא פחות מ-94 חתונות של יתומים ויתומות המתחתנים בחודש אלול.

מנהלי הקופה שיחרו לפתחו של הגאון רבי דב לנדו שליט"א, ששמע סקירה תמציתית על הנתונים, ונחשף לצורך לצאת למגבית מיוחדת כדי לאפשר את הסיוע ליתומים והיתומות.

לנוכח האמור לקח הרב דף ועט, ורשם בכתב ידו הטהורה פנייה לציבור הרחב, בבקשה לעזור ולסייע ל'קופת העיר' במימון הסיוע לחתונות היתומים והיתומות.

"אשרי כל המטה כתף בהונו ובאונו, וברכת כתיבה וחתימה טובה לתורמים למצווה רבה זו".

על האמור חתם הגאון רבי דב לנדא את שמו בחתימת ידו, כדי לתת משנה תוקף וחיזוק לברכה, שבוודאי תתקיים בכל מי שיזכה להתברך בה.

זה הזמן לבוא לעזרת ה' בגיבורים, לזכור שכל אחד ואחד מה-94 יתומים ויתומות עבר מסכת לא פשוטה של קשיים ואתגרים, אבל כבד וגעגוע בלתי פוסק להורה החסר, וכעת כשהיתומים והיתומות הללו מגיעים לחופתם, התפקיד שלנו הוא לעשות כל מה שאפשר כדי להקל עליהם ולאפשר להם לשמוח בלב שלם ובלי דאגה ממימון ההוצאות.

עשרה שקלים לכל יתום – 940 שקלים לכל 'יתומי אלול', זה מה שהגאון רבי דב לנדא מבקש מאתנו, וזה מה שאנחנו נשתדל בכל כוחנו לתת, ובכך נזכה שבהגיענו ליום הדין ילוו אותו 94 סנגורים.

לתרומה ל-94 חתנים וכלות הקליקו כאן >>>

