כוחה של תפילה, גם בעיני המוסלמים ( צילום: א.ל )

"שד בא לקחת אותי!" - כך זועק דובר משמרות המהפכה האיראני אימאן טאג'יק, כשהוא מנסה להסביר לעצמו ולעולם איך ישראל מצליחה לחסל את בכירי המשטר בדיוק כירורגי. לא טכנולוגיה מתקדמת, לא מודיעין מעולה - אלא "רוחות רפאים, שדים ומכשפות" שישראל מפעילה נגד אויביה.

>> למגזין המלא - לחצו כאן נשמע הזוי? אולי. אבל כשבוחנים את ההיסטוריה העשירה של עם ישראל במלחמה רוחנית, מגלים תמונה מרתקת שמתחילה בפרשת בלק ובלעם ומגיעה עד לטקסים הסודיים של המקובלים הגדולים בימינו. שֶׁלֹּא שָׂם חֶלְקֵנוּ כָּהֶם | למה לא פרסמנו את המכתב המגוחך ששיגר הנגיד אל האדמו"ר מגור? שאול כהנא | 14:38 חמקן, קטלני ויקר | המטוס שאין לו תחליף שהפציץ את מתקני הגרעין בפורדו יהודה גליקמן | 14:38 שורש המלחמה: בלק, בלעם והכוח של הדיבור הקדוש המודל הקלאסי למלחמה רוחנית בתורה מופיע בפרשת בלק. כשבלק מלך מואב רואה את עוצמת ישראל, הוא מבין שמלחמה קונבנציונלית לא תועיל. במקום זאת, הוא פונה לדרך אחרת לחלוטין - שוכר את בלעם הנביא כדי לקלל את ישראל בכוח הדיבור. "מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה'" - כך משיב בלעם לבלק כשמבין שכוחו האמיתי מגיע מהקב"ה, ולא יוכל לקלל את עם הקודש. ואכן, במקום קללות יוצאים מפיו ברכות: "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" - פסוק שנכנס לסידור התפילה ונאמר מידי יום על ידי יהודים ברחבי העולם. רש"י מפרש את הסיפור בצורה חדה: "אמר להם בלק: כך דרכם של ישראל - כובשים בחרב? אמר לו בלעם: לא, אלא יש להם סוד התורה - הם מכניעים את העולם בעזרת קדושתם" (רש"י על במדבר כ"ג, כ'). מכאן אנו למדים עיקרון יסודי: המלחמה האמיתית נפתרת ברמה הרוחנית. לא בכוח הזרוע, אלא בכוח הקדושה והדיבור הקדוש. המסורת החסידית: הבעל שם טוב ומלחמתו בכוחות הרוע העולם החסידי מלא בסיפורים על מלחמה רוחנית. הבעל שם טוב, מייסד החסידות, תועד כמי שנלחם בשדים, קליפות וכוחות רוע באמצעים רוחניים גרידא - תפילה, טהרה ושימוש בשמות קדושים. ניתן אף לראות זאת בספר הנודע "שבחי הבעש"ט" בו מתוארים עשרות סיפורים בהם הצדיק הקדוש הציל יהודים מרדיפות, מחליים ומצרות באמצעות פעולות רוחניות. כך למשל נכתב שם כי "הבעש"ט אמר: אם אדם יודע כיצד לכוון בשם ה' כראוי - הוא יכול לשנות גזרות ולשבור מחיצות" (שבחי הבעש"ט, דפוס קאפוסט תקכ"ח, עמ' מ"ב). גם רבי חיים ויטאל, תלמידו הגדול של האר"י הקדוש, מתאר בספרו "החזיונות" כיצד נכבל בגופו על ידי גוי - וניצל רק בזכות כוח רוחני גבוה. "הכבילה הרוחנית שימשה ככלי מלחמה עתיק, בו גויים ניסו לשתק את היהודים - והרבנים המקובלים נלחמו בהם באמצעים רוחניים", הוא כותב (ספר החזיונות, חזיון א', דפוס ירושלים תש"ט, עמ' י"ג). השפעה על העולם הערבי: כששמות הקודש עוברים גבולות התופעה המרתקת ביותר היא השפעת המיסטיקה היהודית על העולם הערבי. בסרטונים שהתפרסמו ברשתות החברתיות, ניתן לראות אנשי דת מוסלמים הקוראים שמות קודש יהודיים - אהיה אשר אהיה, אדני, אל שדי, צבאות - בטקסים מיסטיים משלהם. בסרטון נדיר שהתפרסם ביוטיוב, שיח עיראקי מבצע טקס מאגי תוך קריאת שמות הקודש בערבית. למרות שהטקס נעשה בלחש ובערבית, ברור לחלוטין שמקורם של השמות הללו מהתורה והקבלה היהודית. התופעה הזו מעידה על הכרה עמוקה בעולם הערבי-מוסלמי בכוחה הרוחני של המסורת היהודית. גם כשהם לא מודים בכך בגלוי, הם יודעים מהיכן מגיע הכוח האמיתי. הטקס הסודי: איך המקובלים הביאו על נאצר את מותו הסיפור המטלטל ביותר הוא זה שחשף המקובל הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת "נהר שלום" בירושלים, כשבשנת 2009 גילה במהלך הרצאה פומבית את אחד הסודות השמורים ביותר של המקובלים הירושלמיים. הסיפור התפרסם לראשונה באתר "השם1.נט" ולאחר מכן ב-NRG ובעיתונות המצרית. "בשנת 1970, שלושה מגדולי המקובלים בירושלים - הרב יצחק כדורי, הרב שאול דוד חי מועלם והרב יוסף שארוק - החליטו לפעול נגד נאצר", חשף הרב שמואלי. הטקס היה מפורט ומדויק: "הרב מועלם לקח איתו כבד, לב וריאה של בהמה. אחר כך לקחו הוא והרב כדורי 100 מסמרים של ברזל והיו תוקעים אותם. כנראה שעם כל תקיעת מסמר הם היו אומרים איזה דבר. עוד מסמר אחד, עוד ועוד ועוד. אחר כך שמו את הכבד על פתילה, להתבשל על האש שלושה ימים. עד שנעשה שחור כפחם. אחר כך זרקו אותו לקוברו". התוצאה הייתה מיידית: "אז הודיעו שעבד אל-נאצר מת". ימים ספורים לאחר הטקס, שלוש שנים אחרי שארצו הובסה על ידי ישראל במלחמת ששת הימים, הלך נאצר לעולמו במפתיע בעקבות סיבוכים של מחלת לב, כשהוא בן 52 בלבד.

המקובל רבי יצחק כדורי זיע"א ( צילום: פלאש 90 )

התגובה המצרית הסוערת

כשהסיפור הגיע למצרים, התגובה הייתה סוערת. "ישראל הפכה היום אבן שואבת לרבנים שהם קוסמים ומכשפים", זעם ד"ר אחמד חמאד, חוקר מצרי המתמחה בענייני ישראל (העיתון המצרי "אלמסרי אל-יום", מרס 2009).

ד"ר איברהים פריד, מומחה מצרי לחקר הקבלה, הודה כי "השימוש באיברי חיות לכישוף היה נהוג אצל העמים הקדומים במזרח התיכון בטקסים של מאגיה שחורה" (שם).

שחזור בזמן אמת: הטקס נגד נסראללה

ביוני 2024, פורסם ביוטיוב סרטון נדיר ומטלטל שבו תועד המקובל הרב יהודה אוהד תורג'מן, ראש "מכון חכמי ירושלים והמערב", עורך טקס קבלי בשידור חי. הטקס כלל שימוש בחלקי חיה, מסמרים, תמונה ושמו של חסן נסראללה.

במהלך הטקס, הרב תורג'מן אמר בבירור: "חסן נסראללה עבד אל כרים נצראללה בן נהדיה ספי א' דין ימות מיתה משונה אמן. נא לקרא עליו מזמור ק"ט". שלושה ימים בדיוק לאחר פרסום הסרטון - דווח שחסן נסראללה חוסל בתקיפת צה"ל בביירות.

המקובלים שהכירו את הסיפור של הרב כדורי זיהו מיד את הדמיון המדהים. "זהו אותו טקס בדיוק", אמרו. "אותם חלקי בהמה, אותם מסמרים, אותה דרך פעולה".

הרב המקובל יהודה אוהד תורג'מן ( צילום: כיכר השבת )

הטקס שערך המקובל הרב תורג'מן לנסראללה ( צילום: צילום מסך מרשתות חברתיות )

האשמות האיראנים: 5 טענות מופרכות שחושפות פחדים אמיתיים

בשנים האחרונות, מנהיגי איראן מפתחים תיאוריות קונספירציה יותר ויותר פנטסטיות כדי להסביר את כישלונותיהם מול ישראל. אבל דווקא הטענות הללו חושפות הכרה עמוקה בכוחה הרוחני של המדינה היהודית.

1. "ישראל נעזרת ברוחות רפאים, שדים ומכשפות" (2025)

דובר משמרות המהפכה הטרי, אימאן טאג'יק, הצהיר השנה כי "ישראל משתמשת ברוחות רפאים, שדים ומכשפות כדי לאתר ולחסל את המנהיגים שלנו" (דיווח ב-LinkedIn של רוחן גונרטנה, אנליסט ביטחון, יוני 2025).

הטענה הזו מגיעה בעקבות סדרת חיסולים מדויקים של בכירי המשטר האיראני, שהותירו את המנהיגות האיראנית המומה וחסרת הסברים רציונליים.

2. "שדים כופרים בשירות כוהני היהודים" (2024)

בעקבות חיסולו של חסן נסראללה, מתראיין מוסטפא כרמי - איש דת בכיר באיראן - לערוץ חדשות איראני. במהלך הריאיון, הוא טוען ברצינות כי "המידע הזה מודלף על ידי שדים כופרים ובלתי נראים, אשר הועסקו והופעלו על ידי כוהני היהודים" (דיווח ב-JFeed, אוקטובר 2024).

לדברי כרמי, ישראל הצליחה לאתר את מיקומו הסודי של מזכ"ל חיזבאללה בעזרת "השדים הבלתי נראים הנאמנים לכוהני היהודים".

3. "ישראל גונבת עננים" (2018)

בזמן שאיראן סבלה ממשבר מים חמור, הגנרל האיראני גולאם ג'לאלי כינס מסיבת עיתונאים והאשים את ישראל בלא פחות מגניבת עננים. לדבריו, "לישראל יש צוותים הפועלים לוודא שעננים הנכנסים לשמי איראן לא מסוגלים להוריד גשם" (ynet, 3 ביולי 2018; Times of Israel, 3 ביולי 2018).

השירות המטאורולוגי באיראן נאלץ להוציא הודעה רשמית שדחתה את הטענות: "מדינה לא יכולה לגנוב עננים".

4. "לטאות מרגלות אטומיות" (2018)

אולי הטענה הכי מופרכת: יועצו של חמינאי, חסן פירוזאבאדי, האשים במרס 2018 ששירותים מערביים כולל ישראל משתמשים בלטאות כדי "למשוך גלים אטומיים ולגלות מכרות אורניום" (France24, 15 במרס 2018; LiveScience, 16 במרס 2018; Haaretz, 16 במרס 2018).

לדבריו, "הלטאות מושכות אליהן גלים אטומיים ומגלות היכן מעשירים אורניום". המקרה זכה לסיקור עולמי ולגלי צחוק ברשתות החברתיות.

5. "מכות מחליפות צורה" (2017)

איראן האשימה את ישראל בשימוש ב"מכות מחליפות צורה" - חרקים מהונדסים גנטית שיכולים לחקות חרקים מקומיים אך למעשה מבצעים משימות ריגול (Euronews, נובמבר 2017; Newsweek, נובמבר 2017).

הפחד האמיתי: כשאויבים מודים בעוצמה רוחנית

מאחורי כל הטענות המופרכות האלה מסתתר פחד אמיתי ועמוק. האיראנים יודעים שהם מתמודדים מול כוח שהוא לא רק צבאי או טכנולוגי - אלא רוחני. כשמנהיג איראני מאשים את ישראל ב"שדים" ו"כוהני יהודים", הוא למעשה מודה בכך שהכוח שמנחה את ישראל מגיע ממקום עליון. הוא מכיר בכך שהמלחמה הזו איננה רק טריטוריאלית - היא מלחמת נשמות.

ד"ר רועי ישי, חוקר איראן מהאוניברסיטה העברית, מסביר: "הטענות הללו משקפות את התפיסה האיראנית-שיעית לפיה היהודים קשורים לכוחות על-טבעיים. זה לא רק תעמולה - זה חלק מהאמונה האמיתית שלהם" (ראיון למעריב, ינואר 2025).

המסר הגדול: עוצמה שאינה מהעולם הזה

מאבקי העבר וההווה בין ישראל לאויביה אינם רק מלחמות טריטוריה - הם מלחמות נשמה. הכוח הרוחני של עם ישראל, כפי שמתועד בתורה, בקבלה ובחסידות, ממשיך לפעול גם בימינו - לעיתים בגלוי, לעיתים בנסתר. מבלק ובלעם דרך הבעל שם טוב ורבי חיים ויטאל, ועד לטקסים של הרב כדורי והרב תורג'מן - עובר חוט אדום של מלחמה רוחנית.

גם אויבינו יודעים זאת - ולכן הם פוחדים. כשדובר איראני מאשים את ישראל ב"שדים", הוא למעשה מעיד על האמת הגדולה: לעם ישראל יש כוח שאינו מהעולם הזה. כוח שמקורו בקדושה, בתורה ובקשר העמוק לבורא עולם.

אך העוצמה הרוחנית שמתעוררת היום, ההתקפות הסוריאליסטיות מאיראן, הטקסים המיסטיים - כל אלו מובילים לשאלה הגדולה: האם אנו בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג? בספר יחזקאל בפרקים ל"ח-ל"ט מתואר עימות עולמי בו כל אומות העולם יתייצבו מול ישראל - אך ה' יושיע בעזרת כוחות עליונים, מלחמה שיתכן ואנו בתוכה.

דבר אחד בטוח: כשאויבינו מפחדים מ"שדים יהודיים" - הם למעשה מכירים בכוחה האמיתי של האמונה היהודית. והיהודים? אנחנו ממשיכים להתפלל, ללמוד תורה ולהאמין - ובזה די כדי להפחיד את כל אויבינו.

מקורות:

nrg.co.il, "הקללה הסודית שהטילו המקובלים על נאצר", 11/3/2009

ynet, "איראן מאשימה: ישראל גונבת את העננים שלנו", 3/7/2018

Times of Israel, "Iranian general accuses Israel of stealing clouds", 3/7/2018

JFeed, דיווח על הצהרות מוסטפא כרמי, אוקטובר 2024

France24, "Iran says Western spies used lizards for nuclear espionage", 15/3/2018

LiveScience, "Iran Arrests 'Nuclear Spying' Lizards", 16/3/2018

Haaretz, "Iran Arrests Environmental Activists for Nuclear Spying With Lizards", 16/3/2018

LinkedIn, רוחן גונרטנה, דיווח על הצהרות איראניות, יוני 2025

העיתון המצרי "אלמסרי אל-יום", תגובות לסיפור הרב כדורי, מרס 2009

סרטונים ותיעוד:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QjFQI4kaJS8 - טקס הרב תורג'מן

YouTube Shorts: https://www.youtube.com/shorts/qP_Yl3pRuc0 - שימוש בשמות קודש