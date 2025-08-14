בשעות הבוקר המוקדמות של ה-13 ביוני, צוות קומנדו בראשות צעיר איראני, בעל שם קוד 'ST', התמקם בפאתי טהרן. המטרה הייתה השמדת סוללת נ"מ, שהייתה חלק ממערכת המכ"מים והטילים שהוקמה כדי להגן על הבירה ועל מתקניה הצבאיים מפני תקיפה אווירית.

באותן שעות, צוותים של חיילי קומנדו שאומנו על ידי ישראל וגויסו מאיראן וממדינות שכנות, נפרסו ברחבי המדינה והתכוננו לתקוף את מערכות ההגנה האיראניות מבפנים. >> למגזין המלא - לחצו כאן בשעה 3:00 לפנות בוקר, מפקד הצוות 'ST' יחד עם מספר חוליות של כ-70 חיילי קומנדו פתחו באש באמצעות רחפנים וטילים על רשימה של סוללות נ"מ ומשגרי טילים בליסטיים שנבחרה בקפידה. איזה יעקב שוואקי אתם רוצים - חסידי או ישראלי? // ביקורת אלבום נתנאל לייפר | 13:00 הייתה זו מכת הפתיחה למבצע "עם כלביא", הפעם הראשונה שבה ישראל נלחמה ישירות באיראן. למחרת, קבוצה נוספת של איראנים ואחרים שגויסו מהאזור פתחו בגל שני של מתקפות בתוך איראן. כך במשך 11 ימים פעלו המוסד, אמ"ן וחיל האוויר לצד יחידות מיוחדות של צה"ל בשיתוף פעולה מלא במטרה לחסל את תוכנית הגרעין של איראן ולפרק את מערך הטילים הבליסטיים שלה. מאות גיחות של מטוסי קרב, ירי טילים מדויקים וחיסולים כירורגיים הביאו להשמדת כמחצית מ־3,000 הטילים הבליסטיים של איראן וכ־80 אחוז ממשגריהם, לצד פגיעה אנושה במתקני ההעשרה וחיסול 11 מדעני גרעין בכירים במיטותיהם.

החיסולים הראשונים באיראן במכת הפתיחה ל'עם כלביא'

חודשיים חלפו מאז פתחה ישראל במלחמה מול איראן, והכתה את משטר האייתוללות במכה ניצחת בחסדי שמיים ובסייעתא דשמיא עצומה. לצד גלי התקיפות הבלתי נגמרים, בוצעו - על פי דיווחים מאיראן - פעולות חבלה על ידי סוכני מוסד על אדמת איראן.

מי שהתייחס לכך במרומז היה הרמטכ"ל אייל זמיר, שבהצהרה שנשא בסיום המבצע אמר כי ההישגים הגיעו בזכות "שילוביות ותחבולה שבוצעו על ידי כוחות אוויר וקומנדו קרקעיים. הכוחות פעלו באופן חשאי בעומק שטח האויב וייצרו לנו חופש פעולה מבצעי". מה שכמובן עורר עניין רב.

דיווח מדהים שפורסם בשבוע שעבר וחמק מתחת לרדאר חושף פרטים חדשים על ההכנות הישראליות למבצע עם כלביא, ועל אופן הפעולה של המוסד בשטח איראן, שהדהים את כל העולם.

בכתבה שפורסמה באתר התחקירים האמריקני "ProPublica", חשפו העיתונאים יוסי מלמן ודן רביב כיצד התנהלה המלחמה מאחורי הקלעים, ואיך התכוננה ישראל לאפשרות של מבצע כזה כבר לפני שנים. (“פרופובליקה” הוא ארגון אמריקאי ללא כוונת רווח שהוקם ב-2008, אשר מגדיר עצמו מרכז לעיתונאות עצמאית, ומתמקד, לדבריו, בתחקירים לתועלת הציבור).

תחזקו חזק בכיסא - אתם הולכים לקרוא מידע מדהים!

לקט תיעודים מפעילות חיל האוויר במהלך 12 ימי המבצע: ( צילום: דובר צה"ל )

שנים של הכנות

לפי הדיווח, מאחורי המבצע עמד מערך הכנות מרשים שהחל שנים קודם לכן. מאז 2016 טסו טייסי חיל האוויר הישראלי בחשאיות בשמי איראן, במשימות ריגול שאפשרו להם להכיר את השטח לפרטי-פרטים.

בטיסות אלה, שהתבצעו במסלולים שנועדו להקטין את הסיכוי לגילוי, נאסף מודיעין מדויק על מערכי ההגנה האווירית, אתרי שיגור הטילים והמתקנים הגרעיניים. הידע הזה היה חיוני בבניית תוכנית התקיפה ובהבטחת חופש פעולה כמעט מוחלט לשלב האווירי.

לפי התחקיר, שורשי המבצע הקרקעי של סוכני המוסד על אדמת איראן נטועים כבר באפריל 2024, כאשר איראן שיגרה טילים לעבר ישראל (בפעם הראשונה), מתקפה שכמעט כולה נבלמה בסיוע ארה"ב ובעלות בריתה.

בתגובה למתקפה הזאת, כך לפי 'פרו-פובליקה', הפעיל המוסד כוח קומנדו של כ־70 לוחמים, רובם אזרחים איראנים ומתנגדי משטר ממדינות שכנות, שתקפו מבפנים סוללות נ"מ ומשגרי טילים ברחבי איראן.

לפי הדיווח, המבצע כולו התבצע ללא כניסת לוחמים ישראלים לשטח איראן. זה היה שיאו של שינוי תפיסתי עמוק במוסד – מעבר לשימוש מלא בסוכנים מקומיים ומתנגדי משטר ככוח ביצועי, תוך בניית מערכות אמון ותמריצים שיכלו לכלול גם הבטחות לטיפול רפואי לבני משפחה, סיוע כלכלי או השגת אשרות לימודים במדינות מערביות.

כאשר ההצלחה המוחלטת בפשיטה ההיא בסייעתא דשמיא, שכללה גם תרגיל הטעיה מתוחכם שחיסל 20 קצינים בכירים, סללה את הדרך למבצע עם כלביא שנה מאוחר יותר.

אך לפני שנגיע ללילה הדרמטי ב-13 ביוני, מעט רקע לתהליך שקדם לכך.

תקיפת טילי הקרקע-קרקע האיראניים והמשגרים באמצעות רחפני הנפץ שהוחדרו על ידי אנשי המוסד למרחב הבירה טהרן ( צילום: המוסד )

כך מגייסים לוחמי קומנדו באיראן

במשך שנים, משימות ריגול ופגיעה ביעדים שונים באיראן היו עבודתם הבלעדית של סוכני שטח ישראלים. אך גורמים רשמיים אמרו כי חוסר הפופולריות הגובר של המשטר האיראני הקל הרבה יותר על משיכת סוכנים.

הסוכן האיראני בשם "ST" (מפעיליו במוסד היו מוכנים לומר רק את ראשי התיבות שלו) היה אחד מהם. גורמים ישראליים מסרו כי הוא גדל במשפחת מעמד הפועלים בעיירה קטנה ליד טהרן. הוא נרשם לקולג' וחי חיי סטודנט רגילים לכאורה, כאשר הוא וכמה מחבריו לכיתה נעצרו על ידי מיליציית הבסיג' של משמרות המהפכה ונלקחו למרכז מעצר שם עונו במכות חשמל והוכו באכזריות.

בסופו של דבר שוחררו 'ST' וחבריו, אך החוויה הותירה אותו זועם וצמא לנקמה. מפעיליו אמרו שהוא היה שרוי בשנאה כלפי המשטר וכלפי מה שעוללה לו מיליציית הבסיג'.

זמן קצר לאחר מכן, קרוב משפחתו שחי בחו"ל מסר את שמו לסוכן מוסד שתפקידו היה לזהות "איראנים ממורמרים". הודעות הוחלפו באמצעות אפליקציית טלפון מוצפנת, ו'ST' הסכים לנסיעה חינם למדינה שכנה.

סוכן המוסד הזמין אותו לעבוד כסוכן חשאי נגד איראן. הוא הסכים, וביקש רק שישראל תתחייב לדאוג למשפחתו אם משהו ישתבש. (כידוע איראן מוציאה להורג באופן מיידי כל מי שנתפס מרגל עבור מדינות זרות, ובמיוחד עבור ישראל).

אך מה שדחף אותו בסופו של דבר לשתף פעולה הייתה הצעת המוסד לארגן טיפול רפואי שאינו זמין באיראן עבור קרוב משפחה.

במשך עשרות שנים, טיפול רפואי היה אחת משיטות הגיוס המובהקות של המוסד. למודיעין הישראלי קשרים עם רופאים ומרפאות במספר מדינות, וארגון ניתוחים וטיפולים שונים שימש גם לגיוס משת"פים מארגוני טרור פלסטיניים. השיטה הזו התגברה בפניות לאיראנים, בתקווה לשכנע אותם לסייע לישראל.

המוסד משתמש גם באינטרנט כדי למשוך סוכנים, ליצור אתרי אינטרנט ולפרסם פוסטים ברשתות חברתיות המיועדים לאיראנים המציעים לסייע לאנשים הסובלים ממחלות מסכנות חיים כמו סרטן. פוסטים אלה כוללים מספרי טלפון או אפשרויות יצירת קשר מוצפנות.

המודיעין הישראלי משתמש ברשת הבינלאומית שלו כדי למצוא רופאים או מרפאות אמינים - מקומות שלא ישאלו יותר מדי שאלות. המוסד בדרך כלל משלם את החשבונות ישירות ובדיסקרטיות.

תמריץ נוסף המשמש לפיתוי מרגלים פוטנציאליים הוא השכלה גבוהה במדינה זרה. בהתבסס על שנים של מחקר וניסיון, מגייסי המוסד יודעים שהאיראנים כמהים לגישה לחינוך איכותי. אפילו המשטר הדתי הפונדמנטליסטי של המנהיג העליון הנוכחי, האייתוללה עלי חמינאי, מעודד התקדמות אקדמית. כך הופכת השמה באוניברסיטאות מערביות, או בפנימיות לבני נוער, לכלי משכנע במיוחד.

מטוסי קרב F-15I בדרכם לתקיפה בטהראן ( צילום: דו"צ )

התהליכים והאימונים לסוכני המוסד

לאחר זיהוי מועמד, המוסד קובע פגישה ראשונית במקום נגיש - לרוב במדינות שכנות כמו טורקיה, ארמניה או אזרבייג'ן, אליהן קל יחסית לאיראנים להיכנס. אפשרויות נוספות כוללות יעדים בדרום מזרח אסיה כמו תאילנד והודו המאפשרים לאזרחים איראנים להגיש בקשה מקוונת לאשרות עסקים, רפואיות או תיירות.

המועמדים עוברים סדרה של פגישות והערכות פסיכולוגיות. פסיכולוגים צופים בהתנהגותם, לעתים קרובות מאחורי מראות חד כיווניות. הם ממלאים שאלונים מפורטים על ההיסטוריה האישית שלהם, כולל פרטים אינטימיים על חיי המשפחה שלהם, ונחקרים על ידי בודק פוליגרף.

סוכנים נבחנים מחדש באופן קבוע לאחר שהם מתחילים לעבוד בשטח. כל פעולה, בין אם קטנה או גדולה, מלווה במבחן פוליגרף נוסף כדי לאשר את המשך האמינות.

הם מקבלים הכשרה ופיקוח מקיפים. כדי שלא לעורר חשד, נאמר להם מה ללבוש, היכן לקנות את בגדיהם, באילו מכוניות לנהוג, ואפילו כיצד, מתי והיכן להפקיד את הכסף שהם מקבלים.

מערכת היחסים בין סוכן למנהל היא קריטית, כפי שהסביר סוכן מוסד לשעבר ש"ניהל" סוכנים. במקרים רבים, המנהל משמש בו זמנית כפסיכולוג, מנטור רוחני ובן משפחה.

המטרה היא לבנות קשר כה חזק שהסוכן ירגיש בטוח ובנוח מספיק כדי לשתף אפילו את סודותיו האישיים העמוקים ביותר.

הסוכנים שהוטלו עליהם להתנקש במדענים גרעיניים ברחוב קיבלו הכשרה מקיפה מקציני המוסד. הם למדו לרכוב על אופנועים ולירות על מטרותיהם מטווח קרוב או להטמין חומרי נפץ על כלי הרכב שלהם.

הכוונה הייתה גם לשלול מהתוכנית האיראנית מומחיות וגם להרתיע מדענים מבטיחים מלעבוד על נשק גרעיני. בין השנים 2010 ל-2012 חוסלו מספר רב של מדענים.

הפעולות נוהלו על ידי ישראלים, עד לפרטים הקטנים ביותר, לעתים קרובות ממדינות שכנות או ישירות ממטה המוסד, ולעיתים על ידי קציני מודיעין ישראלים שנכנסו לזמן קצר לאיראן.

פעילות חיל האוויר במהלך מבצע 'עם כלביא' ( צילום: דובר צה"ל )

ההכנות למבצע 'עם כלביא'

כדי להתכונן למה שייקרא לימים מבצע "עם כלביא", המוסד וסוכנות המודיעין הצבאית אמ"ן הגבירו בשנים האחרונות את המעקב אחר מנהיגי הצבא וצוותי הגרעין של איראן.

כמה ממתכנני המבצע אמרו כי ראש המוסד ברנע הרחיב משמעותית את יחידת "צומת" של המוסד, המגייסת ומאמנת סוכנים שאינם ישראלים. ההחלטה התקבלה להפקיד בידי הסוכנים הזרים את הציוד המתוחכם ביותר של ישראל לפעולות צבאיות למחצה ותקשורת.

מאמצי הריגול של המוסד נעזרים בעובדה שאיראן גובלת בעיראק, טורקיה, אזרבייג'ן, ארמניה, פקיסטן, טורקמניסטן ואפגניסטן. ההברחות שם הן דבר שבשגרה, שכן אלפי אנשים מתפרנסים מהעברת סמים, דלק ומוצרי אלקטרוניקה מעבר לגבולות.

לאורך השנים המוסד פיתח קשרים עם מבריחים - ולעתים קרובות עם סוכנויות המודיעין הממשלתיות - בכל שבע המדינות.

"הכנסה והוצאה של ציוד הינן פעולות קלות יחסית", צוטט בתחקיר ישראלי שעבד עם המוסד בתחום הלוגיסטיקה, "והמוסד גם השתמש בחברות קש ששיגרו באופן חוקי קופסאות וארגזים דרך הים ובמשאיות שנסעו באופן חוקי דרך מעברי הגבול".

לקראת התקיפות האוויריות של עם כלביא, דאגו במוסד שנהגי משאיות - שלא בידיעתם, יכניסו לאיראן טונות של "ציוד מתכתי" - החלקים לכלי הנשק בהם השתמשו צוותי הקומנדו.

החומר הועבר ל"סוכני תשתית", קרי: סוכני מוסד בתוך איראן, אשר מאחסנים את החומר עד שיידרש. בוגרי המוסד שהתראיינו לתחקיר אמרו כי ניתן להחביא את הציוד בבתים בטוחים "במשך שנים", ולעדכן אותו ככל שהטכנולוגיה מתפתחת או נדרשת תחזוקה.

גורמים רשמיים מסרו כי המוסד אימן את הסוכנים הלא-ישראלים שיתקפו מטרות איראניות במשך כחמישה חודשים. חלקם הובאו לישראל, שם נבנו דגמים כדי לאפשר אימונים. אחרים התאמנו על משימותיהם במדינות שלישיות שם פגשו מומחים ישראלים.

כך למשל, מפקד צוות הקומנדו 'ST' אומן במשך חודשים מחוץ לאיראן על ידי מומחי נשק ישראלים. רגע לפני שהמתקפה הייתה אמורה להתחיל, הוא וצוותו הקטן חזרו למדינה כדי למלא את תפקידם באחת הפעולות הצבאיות הגדולות והמורכבות ביותר בתולדות ישראל.

האתרים לייצור ליבת נשק גרעיני שהותקפו על ידי צה״ל וצבא ארה״ב ( צילום: דובר צה"ל )

ליל המבצע הגדול

על פי התחקיר, היו שתי קבוצות של קומנדו, כל אחת עם 14 צוותים של ארבעה עד שישה חברים. רובם היו אזרחים איראנים או בני מיעוטים עוינים למשטר - אזרים, כורדים, בלוצ'ים ואחרים - שגויסו ממדינות שכנות או מתוך איראן עצמה, והתגנבו למדינה ערב המתקפה.

לכל אחד היו הוראות משלו, אך הם היו גם בקשר עם מתכננים ישראלים שיכלו לשנות או לעדכן את תוכנית התקיפה. על רוב הצוותים הוטל לתקוף את מערכי ההגנה האווירית האיראניים מרשימת מטרות שסיפק חיל האוויר הישראלי.

על פי התחקיר, למוסד היו שמות קוד לכל אחת מהצוותים ולמשימותיהם, שהתבססו על שילובים של תווים מוזיקליים.

בליל ה-12 ביוני הגיעו הצוותים לעמדותיהם כמתואמים. הישראלים האחראים על הפעולות החשאיות הורו לסוכנים להשאיר מעט מאוד ציוד מאחור, אם בכלל.

על הדיווחים בתקשורת האיראנית שטענו כי הסוכנים החטיאו את מטרותיהם ונמלטו ללא ציודם, גורמים ישראליים אמרו כי מה שהאיראנים מצאו היו רכיבים "חסרי משמעות". זה כמו למצוא "עטיפה של חטיף" אמרו.

"מאה אחוז מסוללות הנ"מ שסומנו ע"י המוסד עבור חיל האוויר הושמדו", אמר בכיר במודיעין הישראלי. רובן היו ליד טהרן באזורים שבהם חיל האוויר הישראלי לא פעל בעבר.

בין עשרות היעדים שהושמדו בשעות הראשונות של המבצע הייתה גם פגיעה מדויקת במשגר טילים בליסטי איראני. להערכת אנליסטים ישראלים שצוטטו בכתבה, דווקא המשימה הזאת, שבוצעה על ידי אחת מחוליות הקומנדו, הייתה בעלת השפעה לא פרופורציונלית: ההפתעה וההבנה כי משגרים נוספים עלולים להיות חשופים לפגיעה מתוך שטח איראן גרמו לפיקוד האיראני לעכב את מטח התגובה שתכנן נגד ישראל, וכך הם אפשרו לחיל האוויר להשלים גלים נוספים של תקיפות ללא הפרעה.

לצד הפגיעה הפיזית בתשתיות, המוסד הפעיל גם מהלך הטעיה קטלני. לפי הכתבים, יחידות סייבר שלחו הודעות מזויפות לראשי הצבא האיראני, שהוזמנו ל"פגישת חירום" בבונקר תת-קרקעי סודי. המיקום המדויק הועבר לחיל האוויר, ובתקיפה ממוקדת נהרגו 20 קצינים בכירים, בהם שלושה ראשי מטה.

חלק אחר של המאמץ התמקד בחיסול מדעני גרעין בכירים. מודיעין מפורט שעקב אחרי שגרת יומם, מיקומי חדרי השינה ותנועותיהם אפשר לישראל לירות טילים מדויקים שפגעו בכל אחד מהיעדים בביתו. בבוקר ה-13 ביוני, כל 11 המדענים שסומנו חוסלו, מהלך שמטרתו הייתה לשתק את היכולת האיראנית להמשיך בפיתוח נשק גרעיני.

מדעני הגרעין האיראני שחוסלו ( צילום: דובר צה"ל )

המבצע הדרמטי בפורדו - שנגנז

אחד היעדים המורכבים ביותר במבצע היה מתקן העשרת האורניום בפורדו – מתקן תת־קרקעי החצוב כמעט 300 מטרים בתוך הר, שנבנה כך שיהיה חסין לתקיפות אוויריות.

במטה חיל האוויר הישראלי לא נמצאה דרך להשמידו באמצעים שברשות ישראל, והאפשרות היחידה נראתה הפעלת פצצת הענק האמריקאית GBU-57, "מפצח הבונקרים" החזק בעולם.

לשם כך נבחנה חלופה מסוכנת: חדירה קרקעית של יחידות קומנדו עילית שישתלטו על המתחם, יפוצצו את הצנטריפוגות, ייטלו את האורניום המועשר ויחולצו.

ראש המוסד דדי ברנע הסתייג מחשש לאובדן לוחמים או נפילתם בשבי, אך לאחר ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות בנובמבר 2024, גבר האמון כי ארה"ב תשתתף במבצע, כך לפי הדיווח.

כידוע, טראמפ, שהצהיר פעמים רבות כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, אכן קיבל את ההחלטה להצטרף, ומטוסי קרב אמריקניים שיגרו את פצצות הענק לעבר פורדו, שהושמד לחלוטין.

אתרי הגרעין וחומרי הנפץ שהושמדו באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

לסיכום, כשקוראים את רשימת ההצלחות המסחררות הללו, אין לנו אלא להודות למי שעשה עמנו את הניסים והנפלאות הללו. "לְפִיכָךְ אֲנַחְנוּ חַיָּבִים לְהוֹדוֹת לְךָ וּלְשַׁבֵּחֲךָ וּלְפָאֶרְךָ וּלְבָרֵךְ וּלְקַדֵּשׁ וְליתן שֶׁבַח וְהוֹדָיָה לִשְׁמֶךָ".