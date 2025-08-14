הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן ( צילום מסך )

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, דחה אמש (רביעי) את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לסייע לתושבי איראן בהתמודדות עם משבר המים החריף במדינה. לדבריו, "משטר כמו זה של ישראל, שמונע מהפלסטינים גישה למים ולמזון – הוא משטר שאין לתת בו אמון".

הדברים נאמרו בתגובה לסרטון שפרסם נתניהו יממה קודם לכן באנגלית, שבו פנה ישירות לאזרחי איראן על רקע הבצורת הקשה הפוקדת את המדינה זה כחמש שנים. בסרטון קרא נתניהו להפיל את משטר האייתוללות, והבטיח כי "ברגע שארצכם תהיה חופשית – מיטב מומחי המים של ישראל יגיעו לכל עיר באיראן, עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר והידע המקצועי".

נתניהו לאיראנים באנגלית ( צילום: לע"מ )