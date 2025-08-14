כיכר השבת
הבצורת באיראן

"אין לתת בו אמון" | נשיא איראן לעג להצעת נתניהו לסייע במשבר המים

נשיא איראן תקף את ראש הממשלה נתניהו לאחר שקרא לאזרחי איראן להפיל את משטר האייתוללות והבטיח לשלוח מומחי מים ישראלים אחרי שהמדינה תהיה חופשית (בעולם)

הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן (צילום מסך)

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, דחה אמש (רביעי) את הצעתו של ראש הממשלה לסייע לתושבי בהתמודדות עם משבר המים החריף במדינה. לדבריו, "משטר כמו זה של ישראל, שמונע מהפלסטינים גישה למים ולמזון – הוא משטר שאין לתת בו אמון".

הדברים נאמרו בתגובה לסרטון שפרסם נתניהו יממה קודם לכן באנגלית, שבו פנה ישירות לאזרחי איראן על רקע הבצורת הקשה הפוקדת את המדינה זה כחמש שנים. בסרטון קרא נתניהו להפיל את משטר האייתוללות, והבטיח כי "ברגע שארצכם תהיה חופשית – מיטב מומחי המים של ישראל יגיעו לכל עיר באיראן, עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר והידע המקצועי".

נתניהו לאיראנים באנגלית (צילום: לע"מ)

לצד הביקורת, נתניהו הפנה גם מסר מעודד: "אבל יש לי חדשות מצוינות: ישראל היא המדינה מספר 1 בעולם במחזור מים. אנחנו ממחזרים 90% מהמים המשומשים שלנו. ואנחנו מובילים את העולם בהתפלת מים. אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות כדי שגם לאיראן יהיו מים בשפע. כמעט לפני עשור פתחתי ערוץ טלגרם בפרסית ללמד את אזרחי איראן ניהול מים. מאה אלף איראנים הצטרפו כמעט מיד. הצמא למים באיראן שקול רק לצמא לחירות".

פזשכיאן התייחס לדברי נתניהו גם בישיבת הקבינט בטהראן, ואמר: "אלה שיש להם מראה מתעתע טוענים – באופן שקרי – לחמלה כלפי העם באיראן. קודם תביטו במצב הקשה בעזה ובאנשים חסרי ההגנה שם, במיוחד הילדים הסובלים מרעב, שאין להם גישה למי שתייה ולתרופות – בגלל המצור של המשטר האכזרי".

