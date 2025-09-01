בספרים הקדושים מובאות סגולות רבות, ימים המסוגלים ועיתות רצון. אך מעטים הם הימים שנתייחדו בתאריך מיוחד בחודש מסויים וביום בשבוע, ומטבע הדברים מגיעים ימים אלו לעיתים רחוקות ונדירות.
כזה הוא היום, יום שני בשבוע ח' בחודש אלול, "יום קדוש ונאור ואדיר במאוד מאוד". מקור סגולה זו מכתי"ק של הגר"א מני זצ"ל, רבה של חברון, וז"ל (ספר באתי לגני ח"ה עמ' קס"ז):
ודע לך שאם אירע חודש אייר או אלול או טבת, אחד מהשלש אלו, שיום ח' שמיני בחודש הוא ביום ב' בשבוע, אותו יום ב' דוקא הוא יום קדוש ונאור ואדיר במאוד מאוד, וצריך לנהוג בו קדושה יתירה על אחת כמה וכמה ומה גם בלימוד, כי יום זה יכול למשוך עליו להשפיע נשמה עולמית כי קדוש הוא, ומה גם ליודע להפשיט הנשמה ולדבר עמה, יום זה מוכן לזה לעשותו בנקל. וכ"ש שלא ישים לדרך פעמיו ביום הנז' מחלליה מות יומת ב"מ ובו"מ ושומר פתאים ה'.
ויה"ר שלימודנו ותפילותינו ביום זה יעלו לרצון לפני אבינו שבשמיים ונזכה לכתיבה וחתימה טובה בתוך כלל עמו ישראל. אמן
