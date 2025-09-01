כיכר השבת
"יום זה יכול למשוך עליו להשפיע נשמה עולמית"

"יום שני ח' בחודש אלול" | סגולה נפלאה ונדירה ביותר מרבי אליהו מני זצ"ל

בכתי"ק שנותר מרבי אליהו מני זצ"ל חושף הגה"ק סוד לפיו בשלושה חודשים מחודשי השנה ישנה סגולה לפיה אם יחול יום ח' בחודש ביום ב' בשבוע יוכל האדם להשיג השגות גדולות ועצומות | וגם- ממה כדאי לאדם להיזהר ביום זה. והייתם לי סגולה (יהדות)

קברו של רבי אליהו מני בחברון (צילום: אורלילי)

בספרים הקדושים מובאות סגולות רבות, ימים המסוגלים ועיתות רצון. אך מעטים הם הימים שנתייחדו בתאריך מיוחד בחודש מסויים וביום בשבוע, ומטבע הדברים מגיעים ימים אלו לעיתים רחוקות ונדירות.

כזה הוא היום, יום שני בשבוע ח' בחודש אלול, "יום קדוש ונאור ואדיר במאוד מאוד". מקור סגולה זו מכתי"ק של הגר"א מני זצ"ל, רבה של חברון, וז"ל (ספר באתי לגני ח"ה עמ' קס"ז):

ודע לך שאם אירע חודש אייר או אלול או טבת, אחד מהשלש אלו, שיום ח' שמיני בחודש הוא ביום ב' בשבוע, אותו יום ב' דוקא הוא יום קדוש ונאור ואדיר במאוד מאוד, וצריך לנהוג בו קדושה יתירה על אחת כמה וכמה ומה גם בלימוד, כי יום זה יכול למשוך עליו להשפיע נשמה עולמית כי קדוש הוא, ומה גם ליודע להפשיט הנשמה ולדבר עמה, יום זה מוכן לזה לעשותו בנקל. וכ"ש שלא ישים לדרך פעמיו ביום הנז' מחלליה מות יומת ב"מ ובו"מ ושומר פתאים ה'.

ויה"ר שלימודנו ותפילותינו ביום זה יעלו לרצון לפני אבינו שבשמיים ונזכה לכתיבה וחתימה טובה בתוך כלל עמו ישראל. אמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באקטואלי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר