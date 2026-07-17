כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: להאיר את הלילה מבפנים | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': משה רבנו מדמה את ישראל לכוכבי השמים. לא מפני שהם הרבים ביותר, אלא מפני שכל אחד מהם מאיר במקום שאיש אחר אינו יכול להאיר | כוכב אינו מתחרה בשמש; הוא ממלא את שליחותו דווקא בחשכה. כך גם האדם: אל תמדוד את חייך מול אחרים. גלה את האור שהופקד בידיך והאיר את המקום שבו הציב אותך הקב”ה | העולם אינו זקוק לעוד שמש, אלא לעוד כוכבים שאינם חוששים לזהור (יהדות)

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אור החייםיוסי אליטובאור החיים אקטואלי

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