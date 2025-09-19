תושבי העיר עזה מתחילים להרגיש את מחיר המלחמה, ומפנים את הזעם שלהם נגד ארגון הטרור חמאס שפתח במתקפה על ישראל, ומתעקש להמשיך להחזיק בעשרות החטופים.

אלפי שקלים על הובלת משאית, עוד אלפי שקלים על אוהל ובניית שירותים, ולעתים שכר שכירות קרקע שמגרש את המפונה שוב ושוב - כל אלה יוצרים עבור משפחות רבות מדד חדש של ייאוש.

בישראל מעריכים כי עד מחר כבר כחצי מיליון תושבים מעזה יתפנו דרומה, ובעיר שוקעת ברעש ההפגזות הקולות המעבירים מסר אחד: אין לאן ללכת, ואין כסף להתמודד עם העקירה.

סילואן, תושבת עזה, סיפרה ל-N12 כי "העקירה דורשת יותר מיום; הדרך יכולה לקחת 15–18 שעות" והוסיפה כי לרוב האנשים "אין מושג לאן פנוי אפשר ללכת ויש הרבה אנשים שמגיעים לדרום ופשוט מתיישבים על האדמה, כי אין להם בכלל אפשרות להקים אוהל".

לפי תיאורה, סכומי ההובלה בתוך עזה עומדים על כ־1,000 דולר במזומן — סכום שמגיע בסוף לידיים של מתווכים ועמלות וכך נוצר מתאם בין ההבטחה לפינוי לבין הנטל הכלכלי האמיתי על המשפחה.

אישה עזתית תיארה את "המחירון": 7,000 שקלים על הובלה במשאית, 5,000 על אוהל, 2,000 על בניית שירותים ו-3,000 על שכירת כמה מטרים של שטח - סך הכול כ-17,000 שקלים. "את הסכום הזה אתה משלם רק כדי להישאר בחיים וחסר בית, במקום להיקבר מתחת להריסות", אמרה.

הרשתות החברתיות ברצועה משקפות זעם ותסכול. מוחמד, למשל, מתאר כי "חצי מהמשפחה במצב דריכות וחשש מהלא נודע, החצי השני התעייף מהעקירה והחליט להישאר".

במקרים אחרים נעשים ניסיונות מקומיים להקל על המשפחות: אל-אקרע אמר כי בחר להישאר כדי "לשמור על ביטחון משפחתי ויקיריי בדרום" ואמר כי הנסיעות עצמן "עולות 6,000 שקל".

צלאח תקף את התהליך: "המוות בעזה הוא לא רק הפצצות ורעב. נוסף לו מוות מהעקירה… האיש מת מרוב ייאוש כשהוא נכשל להשיג את כספי ההעברה של משפחתו מהריסות להריסות".

המצוקה הכלכלית מצטלבת עם הירידה בתחושת הביטחון. התושבים מדווחים כי כל הפגזה קרובה מרגישה כמו הפגזה ראשונה, והפחד אינו רק מהמוות אלא מהחיים לאחר מכן - פגיעה, אובדן משפחה, אובדן קורת גג ויכולת להתקיים.

"כל האפשרויות שעומדות עכשיו בפניי קשות יותר אחת מהשנייה", סיכמה עזתית אחרת, "להישאר בצפון ולהתמודד עם המוות או לנוס דרומה מול הלא-נודע - ואין לי שום דבר: אין אוהל, אין מקלט, אפילו אין לי יכולת לשלם את המחירים המטורפים של העקירה".

במקביל, כוח מיוחד של חמאס מונע בכוח מאנשי מפתח ברצועת עזה להימלט דרומה – כך חושף אמיר בוחבוט באתר 'וואלה', על בסיס מידע שהגיע לגורמי ביטחון בישראל.

מדובר בפעילים של “יחידת חץ”, יחידה ייעודית של חמאס שתפקידה להשליט סדר באמצעות אלימות ולאתר משתפי פעולה עם ישראל.

לפי הדיווחים, אנשי היחידה נפרסו לאורך ציר הפינוי שצה”ל אפשר לאזרחים להשתמש בו, ועצרו בדרכם פקידי ממשלה בכירים, ראשי עיריות ורופאים שביקשו לעזוב את העיר עזה עם משפחותיהם.

בין היתר דווח על מספר רופאים בכירים מבית החולים שיפא שניסו להימלט דרומה אך נבלמו והוחזרו לצפון.

במערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בהיערכות מואצת של חמאס במהלך היממה האחרונה, במטרה לסכל את מאמצי ישראל להנעת אוכלוסייה דרומה ולמנוע התמוטטות של שלטון הארגון בעיר עזה. למרות זאת, בצה”ל מדווחים כי התושבים ממשיכים לעזוב את העיר בהמוניהם.

גורמי צבא מציינים כי במקביל למהלכים של חמאס, גוברת הביקורת מבין התושבים ברצועה. ברשתות החברתיות מתפרסמות קריאות זעם נגד הארגון על כך שאינו מקדם עסקה לשחרור החטופים ומעדיף להמשיך בלחימה.

“אנשים מבינים שייתכן וזו הפעם האחרונה שבה יראו את בתיהם”, אמרו הגורמים, “והם מפנים אצבע מאשימה כלפי חמאס”.

עוד מעריכים בצה”ל כי בחמאס מזהים סכנה ממשית לשרידות הארגון במקרה של אובדן העיר עזה. “הארגון חושש שישראל הולכת עד הסוף, ושלאחר כיבוש העיר צה”ל יתקדם למחנות המרכז ויקים ממשל צבאי”, אמרו.