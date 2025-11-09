כיכר השבת
במנהרה שבה אותר גולדין: חמאס מצא שרידי מחבלים, כך ליוו אותם

ברצועת עזה קיימו הלוויה המונית למספר מחבלים שפלים, חברי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שאותרו במנהרה תת קרקעית ברפיח, שבה לדברי חמאס אותר גם החטוף החלל סגן הדר גולדין הי"ד (העולם הערבי)

(צילום: Abed Rahim Khatib/FLASH90)

במהלך פעולות החילוץ של הלוחם הדר גולדין הי"ד במנהרה תת קרקעית במרכז העיר רפיח שבדרום רצועת עזה, איתרו מרצחי גם גופות של שישה מחבלים שנמנו עם הזרוע הצבאית של הארגון וחוסלו.

גופות המחבלים הועברו, בתיאום עם הצלב האדום, לחדר מבית בבית החולים נעצר בחאן יונס. צלם עזתי תיעד את "ההלוויה" שערכו להם ברצועה, בהשתתפות עזתים רבים. חלקם תועדו רוכנים מעל שקי הגופות.

ארגון הטרור חמאס הודיע אתמול כי איתר את גופתו של גולדין ברפיח. בהמשך הודיעו כי ישיבו אותו היום בשעת צהרים לידיים ישראליות.

משפחת גולדין מסרה אמש: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ״ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו".

(צילום: Abed Rahim Khatib/FLASH90)
(צילום: Abed Rahim Khatib/FLASH90)

עוד מסרה משפחת גולדין: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

כזכור, הרמטכ"ל אייל זמיר, הגיע אמש, בצאת השבת, לבית משפחת גולדין בכפר סבא, כדי להיות איתה ברגעים המשמעותיים של הדיווחים שהגיעו מרצועת .

