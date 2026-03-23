במהלך הלילה האחרון | זה מה שחיל האוויר תקף בטהראן ברית איראן

מבצע שאגת הארי: צה"ל המשיך בלילה האחרון (שני) להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.

עשרות מטוסי קרב חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, השלימו במהלך הלילה גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

בגל התקיפות, חיל האוויר הטיל יותר מ-100 חימושים לעבר שורת מפקדות, בסיסים של מנגנוני הביטחון ואתרים מרכזיים לייצור אמצעי לחימה:

בסיס יחידת 'כוח קדס' - שימש כמטה לתיאום ופיקוח פעילות מבצעית ומודיעינית של משמרות המהפכה

מפקדת הגנה אווירית של משמרות המהפכה

מפקדת חיל היבשה של משמרות המהפכה שהוקמה במתחם צבאי רחב היקף בלב טהרן, בו הותקפו בעבר מפקדות רבות

מפקדות מודיעין של יחידת 'כוח קדס'

אתר ייצור טילי שיוט ימיים של משרד ההגנה האיראני

תעשיות ייצור ואתרי מחקר נוספים בתחומים שונים - אלקטרוניקה, טילים בליסטיים וראשי קרב.

"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", נמסר מדובר צה"ל.