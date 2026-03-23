כיכר השבת
מפקדות, בסיסים ואתרים

במהלך הלילה האחרון | זה מה שחיל האוויר תקף בטהראן ברית איראן

דובר צה"ל מתיר כעת לפרסם, כי במהלך הלילה האחרון, חיל האוויר תקף בעוצמה בטהראן, בין היתר הותקפו מפקדות, בסיסים ואתרים מרכזיים לייצור אמצעי לחימה | תיעוד וסיקור (חדשות מלחמה)

התקיפות בטהראן
: צה"ל המשיך בלילה האחרון (שני) להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.

עשרות מטוסי קרב חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, השלימו במהלך הלילה גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

בגל התקיפות, חיל האוויר הטיל יותר מ-100 חימושים לעבר שורת מפקדות, בסיסים של מנגנוני הביטחון ואתרים מרכזיים לייצור אמצעי לחימה:

  • בסיס יחידת 'כוח קדס' - שימש כמטה לתיאום ופיקוח פעילות מבצעית ומודיעינית של משמרות המהפכה
  • מפקדת הגנה אווירית של משמרות המהפכה
  • מפקדת חיל היבשה של משמרות המהפכה שהוקמה במתחם צבאי רחב היקף בלב טהרן, בו הותקפו בעבר מפקדות רבות
  • מפקדות מודיעין של יחידת 'כוח קדס'
  • אתר ייצור טילי שיוט ימיים של משרד ההגנה האיראני
  • תעשיות ייצור ואתרי מחקר נוספים בתחומים שונים - אלקטרוניקה, טילים בליסטיים וראשי קרב.

"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", נמסר מדובר צה"ל.

תוכן שאסור לפספס:

להשמיד למחוק ולרסן את כל ראשי האויב להפוך את כל מערכות הטילאות והפיקוד לאפר לחסל כל מפקד ומפקדה שמסכן חיי אדם למחוק כל בסיס ומקלט ולהבטיח שהאיום מכל הארגונים חמאס, חיזבאללה וגורמים איראניים יוסר לחלוטין מכל החזיתות דרום, צפון ומרכז המזרח התיכון, עד שלא יישאר מהם זכר וללא אפשרות לשיקום מחדש
איתן
להכות ביד חזקה להשמיד כל מנהיג טרור לחסל כל מפקד למחוק את כל מערכות הירי להפוך כל בסיס ומחסן תחמושת לאפר מוחלט לרסן כל ראשי החזיתות להשמיד כל מתקני פיקוד ולהבטיח שהאיום מכל הארגונים בכל המקומות בהם הם פועלים יוסר לנצח ללא אפשרות לשיקום או לחידוש מתקפה
אברהם
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
עם ישראל יכול להיות גאה בלוחמיו ובמערכת הביטחון שלו.
עידן
שאפו ענק ללוחמי צה״ל שפועלים בעוז ובאחריות למען ביטחון ישראל
גבאי
מי שמרים יד על ישראל משלם מחיר כבד כל הכבוד לצה״ל.
רומי
ממשיכים למחוק תשתיות טרור בלי למצמץ. ככה נראית עוצמה!
תמיר
כל הכבוד לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כ״ץ! אין ספק שהם עומדים חזק בשביל עם ישראל ופועלים עם כל הלב והנשמה נלא פשוט לנהל מדינה במצב כזה, אבל רואים שיש הנהגה שיודעת לעמוד מול כל האתגרים.
אבי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

