כיכר השבת
משטר הפחד

בצעד ברברי: איראן הוציאה להורג שני גברים המזוהים עם האופוזיציה

השלטון באיראן הוציא להורג שני בני אדם שהורשעו בקשרים לארגון האופוזיציה "מוג'אהדין ח'לק" (PMOI) ובתכנון פיגועים בטהרן | המהלך נתפס כחלק ממאמץ רחב יותר של המשטר לדכא התנגדות פנימית במדינה (העולם הערבי)

הוצאה להורג פומבית - כיכר פיאם, שיראז, 21 בנובמבר 2018." (צילום: סוכנות הידיעות של הסטודנטים)

על פי דיווחים של כלי תקשורת המזוהים עם מערכת המשפט ב, שני הגברים הוצאו להורג היום (יום שני) לאחר שהורשעו בתכנון מתקפות חמושות בבירה טהרן באמצעות משגרי טילים מאולתרים. הגברים נעצרו בתחילת שנת 2024 והוחזקו מאז בכלא אווין שבטהרן. כלי התקשורת הרשמיים לא סיפקו פרטים נוספים לגבי מועד מעצרם המדויק.

המועצה הלאומית להתנגדות של איראן (NCRI), המהווה את הזרוע הפוליטית של ארגון ה-PMOI, אישרה את דבר ההוצאות להורג. בהצהרה רשמית מטעם המועצה כונה המעשה "ברברי", ונטען כי הוא נועד להשתיק את ההתנגדות הגוברת בתוך איראן. בנוסף, הזהירו בארגון כי מספר חברים נוספים ב-PMOI ואסירים פוליטיים אחרים עדיין נידונים למוות וממתינים לביצוע גזר דינם, וקראו לנקוט פעולה דחופה כדי להציל את חייהם.

הדיווחים על ההוצאות להורג מגיעים על רקע מתיחות ביטחונית רחבה באזור, הכוללת דיווחים על מותם של עשרות מפקדים במשמרות המהפכה במקביל, המנהיגות האיראנית ממשיכה להדוף הצעות שלום בינלאומיות ומזהירה מפני השלכות כלכליות וצבאיות נוספות.

