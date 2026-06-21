מבוכה רבה נרשמה ברפובליקה האסלאמית של איראן, בעקבות תקרית יוצאת דופן שהתרחשה בשידור חי באולפני הטלוויזיה הממלכתית של איראן והביאה להפסקתו הפתאומית של השידור.

חבר הפרלמנט האיראני הקיצוני, מחמוד נבאביאן, המשמש כחבר בוועדה המשפיעה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ, עורר סערת ענק במדינה לאחר שבמהלך ראיון פתח בצעד מחאתי והחל להקריא קטעים נרחבים מתוך מה שהגדיר כמכתבים והתכתבויות "סודיים ביותר" של המנהיג העליון, מוג'תבא ח'אמנאי.

נבאביאן ביקש לחשוף בפני הציבור את עמדותיו האמיתיות והחבויות של השלטון בטהראן, וטען כי המנהיג העליון מתנגד באופן מוחלט ועיקש לכל מהלך המשא ומתן המתנהל מול הממשל בארצות הברית.

לדבריו, התנאים הנוקשים שהציב ח'אמנאי לאורך כל הדרך נמחקו לחלוטין ולא באו לידי ביטוי במזכר ההבנות האחרון שנחתם בין המדינות, דבר שהוביל לזעם רב במסדרונות הממשל ולניסיונות השתקה מהירים.

במהלך דבריו הספיק חבר הפרלמנט לפרט כי המנהיג העליון חזר והביע לאורך החודשים האחרונים, ובמיוחד בפגישות ובהנחיות מתאריכים ספציפיים בחודש אפריל, את אי שביעות רצונו הקיצונית מהתנהלותן של שיחות הדיפלומטיה עם וושינגטון. ח'אמנאי תהה פעם אחר פעם מדוע נציגי המשלחת לא שמרו על הקווים האדומים שהוגדרו להם, והבהיר כי איראן אינה נמצאת תחת שום לחץ של זמן ואינה צריכה למהר להשגת הסכם בכל מחיר.

על פי המכתבים הסודיים שנחשפו, המטרה הבלעדית של השיחות מבחינת טהראן צריכה להתמקד אך ורק בסיום המלחמה ובקבלת פיצויי עתק, ולא בעיסוק בסוגיית תוכנית הגרעין שלה. נבאביאן הדגיש כי ח'אמנאי הורה לצוות המשא ומתן להסיר את נושא הגרעין מסדר היום "לנצח", אלא אם כן תושג הכרה בינלאומית מלאה בזכותה של איראן להעשיר אורניום, מה שיוגדר כניצחון מוחלט.

מעבר לסוגיית הגרעין, המסמכים המסווגים שנקראו בשידור חשפו תוכנית איראנית תוקפנית לגבי השליטה הימית במזרח התיכון, ובמרכזה מצר הורמוז האסטרטגי. נבאביאן ציטט את ח'אמנאי כמי שרואה במצר מנוף לחץ מרכזי ובלעדי מול המערב. לפי ההנחיות הסודיות, השליטה במצר חייבת להישאר בידיים איראניות בלבד, תוך דחיית כל שותפות אפילו עם עומאן השכנה.

ח'אמנאי אף קבע מנגנון חלוקה קפדני לכלי השיט העוברים באזור, לפיו ספינות המזוהות עם בעלות בריתה של איראן יעברו בחופשיות ובחינם, ספינות אחרות יחויבו בתשלום אגרות כבדות, וכלי שיט מסוימים ייעצרו לחלוטין באופן כוחני.

חשיפת פרטים רגישים אלו, בזמן שמשלחת המשא ומתן האיראנית שוהה בשווייץ לשיחות רשמיות, הובילה לכך שצוות ההפקה נאלץ לחתוך את השידור ולהוריד את התוכנית מהאוויר באקספרסיביות. בעקבות המחדל, רשות השידור הממלכתית הכריזה על פתיחת הליכים פליליים נגד חבר הפרלמנט, ואחד המנהלים הבכירים בארגון נאלץ להתפטר מתפקידו לאלתר.