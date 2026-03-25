תיעודים מהשטח וסרטונים שמופצים ברשת ביום האחרון מציירים תמונה חריגה בעוצמתה מאיספהאן: מבנה מרכזי של מפעל האופטיקה הצבאי “סאירן אופטיקה”, המוכר גם כ"תעשיות האופטיקה של איספהאן", נראה פגוע קשות, עם הרס נרחב למשרדים ולתשתיות פנימיות.

המתקן שייך לתאגיד הממשלתי Iran Electronics Industries ופועל תחת פיקוח ישיר של משרד ההגנה בטהרן. המבנה הוא אחד ממוקדי הייצור הרגישים ביותר של איראן בתחום האלקטרו־אופטיקה. בו מיוצרים רכיבים שמכריעים את שדה הקרב המודרני: כוונות לטנקים ולמערכות נגד טנקים, מערכות ראיית לילה, לייזרים, פריסקופים לרכב קרבי משוריין ומשקפות לטווחים ארוכים.

“סאירן אופטיקה” - לפני ( צילום: רשתות חברתיות )

המתקן באיספהאן הוא חוליה קריטית בשרשרת שמזינה את יכולות הדיוק של הטילים והרחפנים האיראניים, ומספק יתרון מבצעי לכוחות משמרות המהפכה הנשענים על מערכות תצפית מתקדמות לפעילות בסוריה, עיראק ולבנון - כולל מעקב לילה וזיהוי מטרות לטווחים ארוכים.

מעבר לכך, מדובר גם בסמל לעצמאות הצבאית שאיראן בנתה תחת סנקציות. במשך שנים השקיעה טהרן בפיתוח יכולות ייצור מקומיות כדי לעקוף מגבלות מערביות ולצמצם תלות ביבוא טכנולוגי. המפעל באיספהאן היה אחד מעמודי התווך של אותה אסטרטגיה, וגם יעד לסנקציות אמריקאיות בשל מעורבותו בפיתוח והפצת טכנולוגיות צבאיות רגישות.