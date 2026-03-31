אחרי התקרית: תומכי המשטר באיראן "מאוד גאים ומתנשאים הבוקר"

התקרית הקשה בדרום לבנון, שבה נפלו אמש ארבעה לוחמים, מנוצלת בשעות האחרונות באופן ציני על ידי מכונת התעמולה של המשטר האיראני.

בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), סיפר הבוקר (שלישי) בריאיון לרדיו 103FM, כי "אתרי המשטר מדווחים על זה ומציגים 'ניצחון קטן' על המשטר הציוני. הם מאוד גאים ומתנשאים בבוקר הזה". סבטי הדגיש כי השמחה האיראנית נובעת מהרצון להפגין חוסן מול המכות הכואבות שסופגות שלוחותיהם (הפרוקסי) באזור, וכי המשטר משתמש באירועים אלו כדי להסיח את דעת הקהל המקומית מהמצוקות הכלכליות והחברתיות הקשות בתוך איראן. למרות תצוגת התכלית של המשטר, סבטי סבור כי נקודת התורפה האמיתית של האייתוללות נמצאת בבית פנימה. לדבריו, הדרך להכרעה אינה עוברת רק בשדה הקרב בלבנון, אלא בעוררות של העם האיראני נגד מנהיגיו. "צריך לקרוא לציבור האיראני לצאת להפגין, זה הקלף שישנה את הכל", הוא טען. "על פי הקולות שמגיעים מאיראן והשמחה מהמלחמה הזאת, הציבור האיראני ירצה לצאת ולהפגין. הפתרון היחיד זה הציבור האיראני, צריך לפחות לנסות את הפתרון הזה".

לוחמי סיירת הנח"ל שנפלו בקרבות ( צילום: אתר דובר צה"ל )

האירוע הקשה התרחש במהלך פעילות מבצעית של סיירת נח"ל (934) בעומק השטח הלבנוני. הלוחמים, שהיוו את חוד החנית של החטיבה, נתקלו במארב עוין וניהלו קרב הירואי עד נשימתם האחרונה. בשלב זה הותרו לפרסום שמותיהם של 3 מהלוחמים שנפלו , שמו של החלל הרביעי יפורסם בהמשך.

כוח הסיירת התקדם צפונה כחלק מהתוכנית המבצעית לתפיסת שטחים אסטרטגיים. לפתע, נפתחה לעברם אש עזה. הלוחמים, כפי שפורסם בכלי התקשורת הצבאיים, לא נרתעו והשיבו אש מיידית לעבר המחבלים תוך שהם מזהים פגיעות וחיסול של חלק מהחולייה. בתוך המהומה, נפגעו ארבעה מלוחמי הכוח

תחת מטר כדורים ושיגור של טיל נ"ט קטלני לעבר הכוח, פעלו הלוחמים בשטח לחילוץ הפצועים והנופלים. כדי לאפשר את הפינוי המסוכן, הוקפצו טנקים מחטיבת השריון הסמוכה לחיפוי אש ישיר, בעוד כלי טיס של חיל האוויר "חורשים" את השמיים ותוקפים מטרות מסביב כדי לבודד את הגזרה ולמנוע הגעת תגבורות מחבלים.