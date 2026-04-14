סקר מפתיע

הנתון שחיזבאללה מנסה להסתיר: כמה הלבנונים באמת אוהבים את ישראל? 

האם השלום עם לבנון נמצא מעבר לפינה? סקר חדש ומסקרן שנערך בלבנון חושף כי למרות המלחמה והאיומים, הרחוב הלבנוני רחוק מלהיות מאוחד נגד ישראל | בעוד חיזבאללה ממשיך בלוחמה, נראה כי אחוז ניכר מהאזרחים כמהים דווקא לנורמליזציה וליציבות (העולם הערבי)

לבנונים מתפנים בעקבות דו"צ

בזמן שחילופי האש בגבול הצפון נמשכים, סקר מפתיע שנערך לאחרונה על ידי האתר הלבנוני "אל-אח'באר" המזוהה עם הקו האנטי-מערבי והאנטי-ישראלי, חושף תמונה מורכבת ושונה מהתעמולה המקובלת ב. לפי נתוני הסקר, רק 42% מהלבנונים מתנגדים לשלום עם ישראל. מנגד, 32% מהנשאלים הצהירו כי הם תומכים בנורמליזציה, ו-25% נוספים הגדירו את עצמם כ"מתלבטים".

נתונים אלו נחשבים למרעישים במיוחד בהתחשב בעובדה שהחוק הלבנוני אוסר על כל קשר עם ישראלים, ותחת אווירה של הטרדות ואיומים מצד ארגון כלפי כל מי שמעז להשמיע קול של פיוס.

אחת הנקודות המעניינות ביותר בסקר נוגעת לעדה השיעית, הנחשבת באופן מסורתי לבסיס הכוח של חיזבאללה. הסקר מראה כי התנגדות השיעים לשלום עם ישראל עומדת על כ-60% בלבד – נתון שרחוק מלהיות קונצנזוס מוחלט. ממצא זה מתכתב עם סקר גאלופ מקיץ 2025, שהראה כי 27% מהשיעים בלבנון מעוניינים בפירוק חיזבאללה מנשקו.

המומחים מסבירים כי השיעים בלבנון אינם גוש אחד שתומך בעימות נצחי, וחלקם זוכרים לרעה את ימי השליטה הפלסטינית בלבנון, שהובילה לעימותים קשים עם המיליציות השיעיות (כמו תנועת אמל) בשנות ה-80.

לפי הניתוח, קבוצת ה-25% שהגדירו עצמם כ"מתלבטים" מהווה הזדמנות של ממש לשינוי המאזן. נטען כי אם תינתן ללבנונים חופש ביטוי בסיסי והגנה מפני התנקשויות או איומי חיזבאללה, אותו גוש מתלבט עשוי להטות את הכף לכיוון רוב התומך בנורמליזציה.

בנוסף, קיים פוטנציאל להגברת התמיכה אם המנהיגים העדתיים בלבנון יופעלו תחת לחץ בינלאומי, כמו סנקציות על חשבונות הבנק שלהם בשווייץ, מה שעשוי להוביל את התמיכה הציבורית בשלום אל מעבר לרף ה-50%.

עיתונאים לבנונים ביקרו השבוע את כלי התקשורת המערביים ואת המנהיגים באירופה (כמו מקרון וסנצ'ס), שלטענתם מתעלמים מהלכי הרוח האמיתיים בלבנון. נטען כי המערב מעדיף לעיתים את הנרטיב של "התנגדות נצחית" במקום להקשיב לרצון של העם הלבנוני להתנתק מהציר האיראני ולצעוד בנתיב עצמאי של שלום.

בדיוק המערב מנציח את הסכסוך עם הצביעות שלו
יחיאל
זה נשמע כמו איראן נופלת תוך 10 ימים...פחחח. הערבים זה עם דתי לא כמו הישראלים. הניתוחים המערביים כלל לא חלים עליהם. ופה עוד לא הפנימו את זה...חחח
יותם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

