רס״ם אייל אוריאל ביאנקו ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל התיר הערב (שני) לפרסום את נפילתו של רס״ם (מיל׳) אייל אוריאל ביאנקו (Ayal Uriel Bianco), בן 30 מקצרין, נהג רכב כיבוי אש בעוצבת ׳ברק׳ (188). ביאנקו נהרג בתאונה מבצעית שהתרחשה בשטח דרום לבנון, כאשר ההאמר בו נסע עם חבריו לכוח התהפך.

בתאונה נפצעו שלושה לוחמים נוספים במילואים: אחד באורח בינוני ושניים באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם. התאונה מצטרפת לשורה של אירועים קשים שאירעו בשבועות האחרונים במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון. כפי שדיווחנו, לפני מספר ימים נפל בקרב סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ מגדוד 13 של חטיבת גולני, כאשר באותו אירוע נפצעו חמישה לוחמים נוספים. הכוחות הקרקעיים ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, תוך חשיפת תשתיות טרור והשמדת מחסני נשק של חיזבאללה. במקביל, חיל האוויר תקף ביממה האחרונה כ-150 מטרות של ארגון הטרור, כולל משגרי רקטות, רחפנים ומפקדות.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

עוצבת ברק (188) פועלת בדרום לבנון במסגרת המאמץ הצבאי להרחקת איום חיזבאללה מגבול הצפון. יחידות כיבוי האש הצבאיות ממלאות תפקיד קריטי בסיוע לכוחות הקרקעיים, במיוחד בעת תקיפות ואירועים מבצעיים.