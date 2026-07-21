מה מוסלמי דתי מחפש באולפן של כיכר השבת? השאלה הזו מלווה את מומאן ג'אבר בכל פעם שהוא מגיע לראיון, אבל הסיפור שלו מוכיח שלפעמים הדרכים הכי לא צפויות מובילות למקומות הכי מיוחדים. בפרק החדש של הבודקאסט, התארח אצלנו איש שמשלב בין עולמות שנראים רחוקים - קריאת קוראן, זמרות בחתונות וטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים.

מומאן גדל בבית דתי ומחויב, שם הוא התחיל את דרכו בקריאה תמתית וחלקה של הקוראן. "הייתי קורא בקול ובטעמים", הוא מספר בריאיון, "אבל תמיד היה בי הכישרון והאהבה לשירה. הסביבה הקרובה לא תמיד הבינה בהתחלה, היו כאלה שאמרו עזוב אותך משירים, זה אסור, אבל הרגשתי שזה פשוט כישרון שקיבלתי מלמעלה ולא משהו רע".

מאום כולתום לחתונות ישראליות

עם השנים, מומאן לקח את האהבה שלו למוזיקה הערבית הקלאסית והעממית והפך אותה לחלק בלתי נפרד מהחיים שלו. הוא גדל על שירי אום כולתום ועבד אל ווהאב, ולמד להעריך את המקצבים השמחים של הדבקה בחתונות. "אום כולתום אמרה באחד השירים שלה: 'השירה היא חיי הנפש, היא מרפאת את החולים' וזה בדיוק מה שאני עושה", הוא מסביר.

היום, מומאן מופיע בחתונות ואירועים, ומביא את המוזיקה הערבית המסורתית לקהלים מגוונים. הדרך לא הייתה פשוטה - היו שהתנגדו, היו שלא הבינו, אבל הוא המשיך להאמין בכישרון שלו ובייעוד שלו.

כשהמוזיקה הופכת לתרופה

מעבר להיותו זמר, מומאן הוא פיזיותרפיסט העוסק בהתפתחות הילד. בשיחה שלנו הוא חשף איך גילה שהמוזיקה היא בעצם הכלי הטיפולי הכי חזק שלו. "כשאתה מגיע לילד על הרצף האוטיסטי או לילד עם צרכים מיוחדים קשה ללמד אותו לקפוץ או לעלות מדרגות בכוח", הוא מסביר. "אבל כשאני מתחיל לשיר לו, להכניס את השם שלו למנגינה ולעשות מזה הצגה - הילד צוחק, משחק ושוכח בכלל שהוא רצה לבכות. דרך השירה והחיוך מפתחים אצלם את התנועה והחשיבה".

השילוב בין הטיפול לבין הזמרות אינו מקרי. מומאן מספר שהוא רואה את המוזיקה כגשר - גשר בין עולמות, בין תרבויות, ובעיקר בין הילד לבין היכולות שלו. "ילד שרוצה לבכות שוכח מהבכי כשהוא שומע את השם שלו בשיר", הוא מתאר את הקסם שקורה בחדר הטיפולים.

המסר לדור הבא

כששאלנו אותו מה הוא היה אומר לילד הקטן שהיה פעם, הוא ענה בהתרגשות: "הייתי אומר לו: תישאר כמו שאתה. אל תפחד מההצלחה ומהייחוד שלך. ברגע שאתה מאמין בעצמך בסוף גם הסביבה מבינה". המסר הזה מלווה אותו גם בעבודה עם הילדים - לתת להם להאמין בעצמם, לגלות את הכישרונות שלהם, ולא לפחד להיות שונים.

הריאיון עם מומאן ג'אבר מזכיר לנו שהצלחה אמיתית היא לא במספרים או בצפיות. הצלחה היא לראות שהמאמץ והלב שלך נוגעים באנשים ומביאים אור. זה לראות ילד שמתקשה לעלות מדרגות פתאום קופץ בשמחה כי הוא שומע את השם שלו בשיר. זה לראות משפחה בחתונה מתרגשת מהמוזיקה שמחברת בין דורות ותרבויות.