בנק המטרות: מתקן כימיקלים איראני הושמד בקום

קומפלקס הכימיקלים "שימי אזאר ג'אם" במחוז קום שבאיראן הושמד כליל בתקיפה של צה"ל | השמדת האתר, המייצר ציוד קריטי לתעשייה הפטרוכימית, בוצעה לאחר אזהרה מוקדמת של צה"ל לתושבי אזור התעשייה שוקוהייה להתרחק מתשתיות המשטר (העולם הערבי)

קומפלקס הכימיקלים באיראן, אחרי ביקור של צה"ל
קומפלקס הכימיקלים באיראן, אחרי ביקור של צה"ל| צילום: צילום: רשתות חברתיות
קומפלקס הכימיקלים באיראן, אחרי ביקור של צה"ל (צילום: רשתות חברתיות )

מבצע שאגת הארי נכנס ליומו העשירי, ובנק המטרות של ב לא מפסיק להפתיע. היום התפרסם תיעוד של אזרח איראני שתיעד את קומפלקס הכימיקלים שימי אזאר ג'אם הממוקם באזור התעשייה שוקוהייה שבמחוז קום. על פי תיעוד שהגיע מהשטח, המתקן נהרס כליל כתוצאה מהתקיפה שאירעה ביום שישי האחרון.

חברת "שימי אזאר ג'אם" הוקמה בשנת 2004 ומעסיקה עשרות עובדים. המפעל מתמחה בייצור ציוד ייעודי לתעשייה הכימית והפטרוכימית, הכולל בין היתר ריאקטורים מצופים זכוכית, מכלי אחסון, מחליפי חום ומערכות צנרת מורכבות. המתקן מוגדר כמתחם תעשייתי בינוני באזור התעשייה האסטרטגי שוקוהייה.

התראת צה"ל לפני התקיפה של מפעל הכימיקלים (צילום: דו"צ)

בשבוע שעבר פרסם צה"ל אזהרה בפרסית לתושבי אזור התעשייה שוקוהייה טרם ביצוע התקיפות, וקרא לאזרחים להתרחק מתשתיות המזוהות עם המשטר האיראני. זמן קצר לאחר מכן נפגע קומפלקס הכימיקלים באופן קשה וחדל מלתפקד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

