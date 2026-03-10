בנק המטרות: מתקן כימיקלים איראני הושמד בקום

קומפלקס הכימיקלים באיראן, אחרי ביקור של צה"ל - צילום: רשתות חברתיות קומפלקס הכימיקלים באיראן, אחרי ביקור של צה"ל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12 קומפלקס הכימיקלים באיראן, אחרי ביקור של צה"ל ( צילום: רשתות חברתיות )

מבצע שאגת הארי נכנס ליומו העשירי, ובנק המטרות של צה"ל באיראן לא מפסיק להפתיע. היום התפרסם תיעוד של אזרח איראני שתיעד את קומפלקס הכימיקלים שימי אזאר ג'אם הממוקם באזור התעשייה שוקוהייה שבמחוז קום. על פי תיעוד שהגיע מהשטח, המתקן נהרס כליל כתוצאה מהתקיפה שאירעה ביום שישי האחרון.

חברת "שימי אזאר ג'אם" הוקמה בשנת 2004 ומעסיקה עשרות עובדים. המפעל מתמחה בייצור ציוד ייעודי לתעשייה הכימית והפטרוכימית, הכולל בין היתר ריאקטורים מצופים זכוכית, מכלי אחסון, מחליפי חום ומערכות צנרת מורכבות. המתקן מוגדר כמתחם תעשייתי בינוני באזור התעשייה האסטרטגי שוקוהייה.