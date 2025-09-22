נשיא סוריה, אחמד א-שרע, שנמצא בניו יורק לרגל עצרת האו"ם, נפגש אתמול (חמישי) עם חברים בקהילה הסורית־אמריקנית. בין המשתתפים היו גם 11 יהודים סורים, שהביעו הזדהות עם מאמצי שיקום סוריה לאחר שנות המלחמה.

יוסף (ג'ו) ג'אג'אתי, איש עסקים יהודי ממוצא סורי־אמריקני, סיפר ל־ynet כי המפגש לא עסק כלל בישראל, אף על פי שהתקיימו לאחרונה דיונים על אפשרות להסכם ביטחוני בין ירושלים לדמשק.

לדבריו, "שני חובשי כיפה עלו לדבר ואמרו שהם יהודים גאים. דוד שלי אף הציע לתרום 100 אלף דולר לשיקום סוריה. הנשיא חייך, צחק שזה לא מספיק – אבל ראו עליו שהוא התרגש מאוד. גם שר החוץ שישב לידו שמח. הם לא זקוקים לכסף, אבל המחווה נגעה ללבם".

ג'אג'אתי הוסיף כי בעיניו עצם נוכחותו של א-שרע בארה"ב היא מסר חשוב: "זה מאוד משמח לראות נשיא סורי על הבמה העולמית. אני יכול ללכת היום ברחוב גאה בזהות הסורית שלי. היה מרגש לראות יהודים עם כיפה לצד נוצרים, מוסלמים ושייחים – כולם חזרו ואמרו: אנחנו סורים, וצריכים לעבוד יחד כדי להקים את המדינה מחדש".

במהלך דבריו בפני המשתתפים אמר הנשיא הסורי כי "זה הזמן לפעול ביחד". ג'אג'אתי תיאר: "הוא אמר שאנחנו, הסורים, אוהבים לנהל עסקים כל אחד לעצמו – תכונה שגם ביהודים יש. אבל עכשיו חייבים לשתף פעולה. זה היה מסר ברור של אחדות".