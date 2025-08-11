יאסר אבו שבאב, העומד בראש מיליציה חמושה הנלחמת בחמאס וממוקמת ברפיח, פרסם בימים האחרונים סרטון המתעד את התנאים הנוכחיים בשטח שבשליטתו במזרח רפיח שבדרום רצועת עזה. הסרטון, תחת הכותרת "העיר ההומניטרית" של יאסר אבו שבאב, מציג את מאמצי קבוצתו לספק שירותים חיוניים לאוכלוסייה מקומית המבקשת, לדבריו, חופש מחמאס.

בתחילת הסרטון, נראה אבו שבאב לצד דמויות מפתח בארגונו: ע'סאן א-תהיני, המופקד על "כוחות הלוחמה בטרור", וחמאד א-צופי, האחראי על הניהול האזרחי בטריטוריה שלהם. אבו שבאב מציג את עצמו ואת חבריו באומרו: "אחיכם יאסר אבו שבאב, מפקד הכוחות העממיים, היום בסיור אצלנו במרכז הרפואי. אחינו ע'סאן א-תהיני מפקד יחידת הלוחמה בטרור, אחינו חמאד א-צופי מפקד הקהילה האזרחית".

"עכשיו נעיף מבט על המרכז הרפואי" אומר אבו שבאב, "מרכז רפואי פשוט טיפל במקרים רבים אצלנו, למרות האמצעים המוגבלים שלו". הוא לוקח את הצופים לסיור במתקנים שהקימו, בהם בית חולים שדה קטן שנועד לספק טיפול רפואי לנזקקים.

הסרטון חושף מטבח פעיל הפועל "על בסיס יומי ומספק ארוחות", וכן מחסן אספקה של מזון, המלא "שפע של פירות וירקות". אבו שבאב מפרט על פעילות המטבח: "כל מה שיש לנו במטבח הזה, בנוסף לחלוקת חומרי אספקה לתושבים ולמשפחות הקיימות אצלנו. המטבח עובד על בסיס יומי מגיש ארוחות. המטבח מספק את הצרכים ההומניטריים של האזור שלנו". בנוסף, נראית כיתת לימוד פעילה בבית ספר שהוקם על ידי הקבוצה.

אבו שבאב מציג תמונה של חיים שקטים יחסית, ללא לחימה, עם שירותים רציפים ונוחים יחסית, מהם נהנים העזתים הנמצאים בשטח שבשליטתו.

לקראת סיום הסרטון, קורא אבו שבאב לסייע לקבוצתו בתמיכה כספית, ומביע תודה מפורשת לנשיא טראמפ, כשאומר: "חומרים אלו, אנו מודים לכבוד הנשיא טראמפ על עמדותיו התומכות כלפינו".