לאחר חיסולו הלילה

פורסמה 'צוואתו' של העיתונאי המחוסל: "תקוותי הייתה לשוב אל אשקלון הכבושה"

בחשבונו של אנס א-שריף, "עיתונאי" אל ג'זירה שחוסל אתמול בתקיפת חיל האוויר, פורסמה היום 'צוואתו' בה כתב כי "התקווה שלי הייתה שאשוב עם משפחתי ואהובתי אל העיר המקורית שלנו, אשקלון הכבושה" | במקביל, התפרסמו ברשתות תמונות סלפי שלו עם בכירי חמאס שחלקם חוסלו: יחיא סינוואר, לצד חליל אל חיה ועוד (העולם הערבי)

א-שאריף עם בכירי חמאס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בחשבונו של אנס א-שריף, "עיתונאי" אל ג'זירה שחוסל אתמול בתקיפת חיל האוויר, פורסמה היום (שני) 'צוואתו'. "אם מילים אלה הגיעו אליכם, אז תדעו שישראל הצליחה להרוג אותי ולהשתיק את קולי. התקווה שלי הייתה שאשוב עם משפחתי ואהובתי אל העיר המקורית שלנו, אשקלון הכבושה", נכתב בהודעה שהכין לפני מותו.

על פי הדיווחים מעזה, א-שריף שהעריך כי יחוסל אף הכין מראש צוואה ששלח לחבריו העיתונאים ואלה פרסמו אותה מיד לאחר מותו בערוצים השונים (כולל בערוץ הטלגרם של אנס עצמו). הצוואה נכתבה לפני כארבעה חודשים.

במקביל, לאחר חיסולו של הטרוריסט במסווה של עיתונאי, התפרסמו היום ברשתות תמונות סלפי של המחבל המחוסל עם בכירי שחלקם חוסלו: יחיא סינוואר, לצד חליל אל חיה ועוד.

כזכור, הלילה הודיע דובר כי חיסל את את המחבל אנס אל שריף במרחב העיר עזה. המחבל פעל במסווה של עיתונאי רשת אלג'זירה. על פי המידע שפורסם בידי צה"ל, המחבל אנס אל שריף שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

בנוסף בצה"ל חשפו מידע מודיעיני בעבר ומסמכים רבים שנמצאו ברצועת עזה, המאשרים את שיוכו הצבאי לארגון הטרור חמאס. המסמכים מאשרים פעם נוספת את פעילות הטרור שלו, ממנה ניסתה רשת אלג'זירה להתנער.

המסמכים כוללים טבלאות כוח אדם, רשימות קורסים להכשרות טרור, ספרי טלפונים ומסמכי משכורת למחבל, המוכיחים בצורה חד משמעית כי הוא תפקד כמחבל של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

